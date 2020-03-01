Команды возмущены договоренностями FIA и Ferrari

Источник: РИА "Новости"

В минувшую пятницу Международная автомобильная федерация сообщила об окончании изучения мотора Ferrari. Итоги расследования FIA не стала публиковать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aed0f39543c59edb8995" data-vnd="aed0f39543c59edb8995" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aed0f39543c59edb8995" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Подробности останутся конфиденциальными», — сказано в заявлении.

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Такая формулировка очень не понравилась другим командам. Официальных комментариев никто из соперников Ferrari не сделал. Но на условиях анонимности они подняли вопрос о том, соответствовал прошлогодний двигатель Ferrari регламенту или нет.

«Если нарушений не нашли, то почему об этом не сообщить? Для чего тогда вообще это заявление? Можно ли доверять FIA, если по завершении расследования они не могут сказать, легальна машина или нет?» — приводит BBC F1 вопросы команд.

Скорее всего, одними анонимными вопросами дело не ограничится и команды обратятся напрямую в федерацию.

FIA и Ferrari от комментариев по поводу заявления отказались.