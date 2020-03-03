Она круче гонок: звезда «Дома-2», вышедшая замуж за Артема Маркелова
Российский пилот Артем Маркелов 25 февраля узаконил отношения со звездой социальных сетей и
Российский пилот Артем Маркелов 25 февраля узаконил отношения со звездой социальных сетей и
Церемония бракосочетания состоялось в знаменитом ЗАГСе Барвихи. Торжественное мероприятие продолжилось роскошным банкетом в одном из самых фешенебельных ресторанов Рублевки, на котором присутствовали только самые близкие новобрачных.
Артему Маркелову 25 лет. Он сын Валерия Маркелова — человека далеко не бедного. Отец автогонщика является бизнесменом и совладельцем группы компаний «1520», крупнейшего подрядчика госкомпании «РЖД». Правда на свадьбе сына он присутствовать не смог, так как в настоящий момент проходит по уголовному делу о взятке в 2 миллиарда рублей.
Маркелов с 2014 года выступал в «Формуле-2» (ранее — «GP2») в команде Russian Time, однако в конце 2018 года российская «конюшня» объявила, что прекращает выступление в этой гоночной серии, а ее место займет команда
В 2017 году Russian Time выиграла командный зачет «Формулы-2», а Артем Маркелов стал вторым в зачете пилотов. Сезон-2018 Маркелов закончил на пятом месте.
В 2019 году Маркелов дебютировал в японской серии Super Formula, но сезон для него сложился неудачно. Однако, по ходу чемпионата, Артем несколько раз возвращался в «родную» для него «Ф-2»: в мае он заменил британца Джордана Кинга в составе команды MP Motorsport на
В новом сезоне 25-летний россиянин вновь будет гоняться в «Формуле-2»: он стал гонщиком
Что касается нашей сегодняшней героини, то Катя старше Артема на 6 лет.18 марта ей исполнится 32 года. В 2011 году она пришла на самую знаменитую телестройку страны — шоу «Дом-2». Спустя 7 лет, будучи в статусе ведущей одного из самых известных
Катя Жужа — настоящая звезда Instagram. В этой социальной сети на нее подписано 1,3 миллиона человек, а количество опубликованных постов превышает 6 тысяч. Девушка частенько радует поклонников «жаркими» фотографиями, подчеркивающими ее привлекательные формы.
У Екатерины есть дочь — 11-летняя Николь, которая, несмотря на столь юный возраст, уже имеет 13 тысяч подписчиков на своей странице в Instagram. Об отце девочки ничего не известно, однако некоторые источники сообщали, что им является бизнесмен Николай Насонов. По информации СМИ, именно он подарил Екатерине и ее дочери квартиру в Москве, а также обеспечил звездной брюнетке безбедную жизнь, полностью оплачивая их с Николь нужды.
СМИ в различное время приписывали Кате Жуже романы с Алексеем Самсоновым, Евгением Кузиным, Олегом Майами и Олегом Винником, потерявшим всю свою семью в крушении самолета над Синайским полуостровом. С последним дело даже дошло до свадьбы, но, в конечном счете, пара рассталась. Затем пресса успела «свести» любительницу светской жизни с пиарщиком Анны Седоковой и певцом Владом Соколовским.
Надо отдать должное и ее жениху — к 25 годам он прослыл знатным ловеласом. На его счету бурный роман с Аленой Водонаевой, которая также прославилась участием в телепроекте «Дом-2», а теперь получила новую порцию популярности после ряда скандальных высказываний. Также на просторах интернета поговаривали, что завидный жених во время знакомства с Катей Жужей «крутил» отношения еще с несколькими девушками. Утверждалось, что светская дива «отбила» наследника многомиллионного состояния у другой избранницы, с которой Артем на тот момент состоял в серьезных отношениях.
Катя Жужа и Артем Маркелов познакомились в 2018 году. Долгое время молодые люди скрывали свои отношения, но в
Пара поженилась весной 2019 года в тайне от всех: торжество прошло в мае в
Спустя несколько дней после свадьбы начали активно распространяться слухи, что 31-летняя Катя ждет ребенка от своего новоиспеченного супруга. В Сети поговаривают, что, телезвезда пытается всячески замаскировать округлившийся живот более закрытой одеждой.
Если ранее многие терялись в догадках, какая же настоящая фамилия Кати Жужи — то ли Сюсюренко, то ли Островская, то теперь с этой конспирацией официально покончено: девушка призналась своим подписчикам, что после выхода замуж за российской гонщика сменила фамилию на Маркелову. Можно спокойно спать.