«Мерседес» снова фаворит, в «Феррари» готовы признать поражение. Итоги зимних тестов

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НОВАЯ ФУНКЦИЯ РУЛЯ

«А что это такое интересненькое у “Мерседеса”?» — схватились конкуренты уже на первых тестах. И внимательно присмотрелись к новинке «серебристых», до которой не додумались сами. В Брэкли умеют удивлять — иначе шесть титулов кряду не выиграть!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a7ff18a3d2d51d74ad80" data-vnd="a7ff18a3d2d51d74ad80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a7ff18a3d2d51d74ad80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

И к новому чемпионату разработали новый сюрприз. Конкретно — экспериментальную систему DAS (от Dual Axis Steering — «двухосное управление»), благодаря которой за счет движения руля в продольной плоскости можно менять развал-схождение колес и угол их наклона. Новинка оказалась действенной — за счет продуманной конструкции. На торможении, благодаря инерции (ну и, конечно, не без помощи пилота), руль «уходит» вперед, колеса на передней оси встают в максимально ровное положение, благодаря чему увеличивается пятно контакта с трассой, а вместе с ним — и управляемость в повороте (а заодно — упрощается контроль над температурой покрышек, уменьшается их износ, плюс добавляются прочие подобные бонусы). На разгоне под действием той же инерции руль «поддается» назад, колеса наклоняются внутрь относительно носа машины, отсюда — снижается лобовое сопротивление и повышается максимальная скорость, что так необходимо на прямых участках трассы.

Подбор настроек — самая сложная «игра» для механиков и пилотов, в которой крайне важно найти верный баланс между предельной скоростью и управляемостью в поворотах. Не справился, «проиграл» — считай, загубил гонку или предельно осложнил путь к успеху. А в «Мерседесе» вдруг придумали решение, которое сводит риск к минимуму. У них теперь эти настройки способны меняться по ходу заезда. Что, безусловно, дает преимущество.

Конечно, конкуренты, осознав, что их опять перехитрили, тут же бросились в ФИА с протестами. В ФИА задумались, взвесили все «за» и «против», и вынуждены были признать — ни одному из пунктов регламента DAS не противоречит. Наказывать «Мерседес» не за что. И запрещать использовать новинку — тоже. Правда, в будущем году такое двухосное управление все же окажется вне закона (там вступит в действие в иной регламент, а в нем как раз есть оговорка по ограничению движения колес вдоль оси). Но это — в 2021-м. А в 2020-м соперникам серебристых придется смириться, что лучшая команда последних лет вновь оказалась мудрее в процессе разработки машины. И либо как-то побеждать их с этой DAS. Либо в спешном порядке разрабатывать свои аналоги.

БЕДНАЯ, БЕДНАЯ «СКУДЕРИЯ»

— Соперники сильнее нас на прямых — это факт. И нам надо подумать за оставшееся время, как исправить ситуацию в первых гонках. Если мы быстро поймем, что бороться за титул не выйдет, возможно, сделаем ставку на будущий год, — развел руками Маттиа Бинотто.

Подобной «искренности» шефа «Скудерии», конечно, стоит отдать должное. Но не будем наивными — все понимают, что это блеф. Руководство «Феррари» разумно решило — лучше заранее «подстелить соломку» на случай вероятных неудач, а после (если получится) всех удивить своей реальной силой, чем как в прошлом году — приехать на «Гран-при Австралии» основным фаворитом, исходя из результатов первых тестов, а после угодить в нокдаун под ударами оппонентов.

На этот раз в Барселоне ни одна из «конюшен» даже не думала раскрыть свой истинный потенциал. В том числе — и «Феррари». Да, отставание в максимальной скорости было действительно значительным. Ни Себастьян Феттель, ни Шарль Леклер не красовались на верхних строчках протоколов, но подобной задачи перед ними и не было. Все соперники без исключения «шифровались», не раскрывая потенциал болидов.

А компьютерные симуляции, проведенные конкурентами, показали — при желании, машины «Скудерии» на максимальной мощности моторов способны снять секунду с круга только за счет ускорения на прямых! В общем, не все так плохо, как говорит Бинотто.

Наверное… Должно быть…

При этом, надежность силовых установок «Феррари» не вызывает вопросов. В отличие от «Мерседеса», которые ломались и на главной команде, и у клиентов (включая злополучный «Уильямс»). Со скоростью в поворотах у алых машин тоже порядок. Мы не знаем, действительно ли они смогут включиться в полноценную битву за титул. Но, судя по всему, и бороться с условным «Рейсинг Пойнт» (на что опять же намекал Бинотто) в большинстве случаев не придется.

КОГДА МАШИНА — ЗОЛОТО

Причем, в прямом смысле — эксперты и просто дотошные зрители заметили на болидах «Ред Булла» элементы подвески, «одетые» в золото. Точнее — в золотую фольгу. И нет, дело не только в цвете — тут вам не фольга от шоколадок. Речь именно о настоящем золоте! «Это — идеальный теплоизолирующий материал. Да, безусловно — дорогой. Но надежный и эффективный», — поясняют знающие люди.

Что ж, «Быки» не скупятся на всем, то касается достижения цели. А цель у них прежняя — титул.

Если о возможностях «Феррари» мы все же пока можем лишь гадать, то вот «Ред Булл» как раз приятно впечатлил. И надежностью моторов «Хонда» (ни одного за отказа за все тесты!), и концепцией шасси с очень компактной задней частью, и принципиально новой подвеской (да-да — золотой!), гасящей вибрации от неровностей и поребриков, и новым аэродинамическим оперением (что неудивительно, ведь техдиректор «Быков» Эйдриан Ньюи не зря считается главным гением аэродинамики последних 30 лет!). Все это уже дало заметную прибавку в скорости, а мы еще не знаем, на что «Ред Булл» способен в предельных режимах. Возможно, именно австрийская команда и станет главным конкурентом «Мерседеса». Ответ получим уже в Мельбурне, но шанс на это — высок.

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А КАК ДЕЛА У КВЯТА?

В любом случае ясно — три фаворита останутся прежними, а в середине пелотона продолжится серьезная борьба. Возможно, даже подтянется «Уильямс», пусть шансы и невысоки. Но, все-таки, в команде из Гроува хотя бы в этот раз сумели подготовиться к тестам и отработать всю программу целиком, а не пропустили большинство дней из-за финансовых сложностей, как в прошлом году.

Пока же очевидно, что «Рено», «Макларен» и «Рейсинг Пойнт» (чья машина предельно похожа на прошлогодний «Мерседес») сделали шаг вперед и будут периодически трепать нервы лидерами. Возможно — бороться за подиум, и уж точно — бороться друг с другом за четвертое место в Кубке конструкторов. «Альфа Ромео» и «Хаас» тут в отстающих, но прибавить должны и они. Нас же волнует «Альфа Таури», бывшая «Торо Россо», в составе которой наш Даниил Квят проедет свой шестой сезон в чемпионате. И вот здесь все пока непонятно.

С одной стороны, «Ред Булл» серьезно изменил отношение к младшей команде. Теперь это отнюдь не «фарм-клуб» для развития молодежи. Не «дочка». Скорее — младшая «сестра». Смена имени и полный ребрендинг, плюс увеличение бюджета, сказали о том, что ставки повысились. Отныне гонщики команды из Фаэнцы должны не просто набираться опыта. А набирать очки. И конкурировать на высшем уровне. Отсюда же — и более плотная техническая интеграция с топ-командой.

Но вот на выходе пока эффекта нет. Во-первых — в отличие от «Ред Булла», в «Альфа Таури» не избежали проблем с техникой. Из-за поломок и Квят, и Пьер Гасли периодически теряли время на тестах. А во-вторых — в сводной таблице результатов с учетом поправок на тип резины разрыв в лучших кругах того же Квята и Макса Ферстаппена составил примерно секунду. Как и год назад.

То есть, реально до «Ред Булла» «Альфа Таури» сейчас настолько далека, насколько была раньше далека «Торо Россо».

Это, впрочем, не значит, что в чемпионате уфимца и его напарника ждет редкая борьба за очки. Многое будет зависеть от обновлений по ходу сезона, на что у младшей «Скудерии» раньше банально не было ресурсов, а теперь, вроде есть. Плюс, опять же, результаты тестов мало что значат — реальный расклад сил мы поймем уже в Мельбурне. В принципе, сохраняется шанс, что «Альфа Таури» резко прибавит, а Квят действительно сможет бороться не только за место в топ-10, но и за подиумы. Да, не всегда. Да, на отдельных трассах и при подходящих условиях. Но тем не менее. Насколько эти ожидания оправдаются — узнаем спустя две недели.