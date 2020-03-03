«Грядет большой скандал». СМИ сообщили об информаторе FIA в Ferrari

«Насколько я знаю, FIA заинтересовали датчики расхода топлива и некоторые другие детали, — написал Туррини в своём блоге. — Ferrari привела доказательства их законности, но у FIA были свои веские аргументы, поэтому возник спор. В итоге команда и федерация пришли к компромиссу, поскольку дальнейшие проверки привели бы к серьезным финансовым расходам для обеих сторон. С самого начала этой истории у меня было ощущение, что FIA получает данные от информатора в команде и действует согласно им. Писатель детективов из меня так себе, но мне кажется, что доля истины в этой версии есть».