«Грядет большой скандал». СМИ сообщили об информаторе FIA в Ferrari
Итальянские журналисты придумали целую детективную историю с Тото Вольфом в главной роли.
Итальянские журналисты придумали целую детективную историю с Тото Вольфом в главной роли.
Итальянский журналист и блоггер Лео Туррини считает, что в изучении FIA мотора Ferrari не обошлось без помощи информатора из команды.
Международная автомобильная федерация, судя по всему, нашла
«Насколько я знаю, FIA заинтересовали датчики расхода топлива и некоторые другие детали, — написал Туррини в своём блоге. — Ferrari привела доказательства их законности, но у FIA были свои веские аргументы, поэтому возник спор. В итоге команда и федерация пришли к компромиссу, поскольку дальнейшие проверки привели бы к серьезным финансовым расходам для обеих сторон. С самого начала этой истории у меня было ощущение, что FIA получает данные от информатора в команде и действует согласно им. Писатель детективов из меня так себе, но мне кажется, что доля истины в этой версии есть».
Солидарен с Туррини другой итальянский автоспортивный эксперт Джорджио Терруцци.
«Я подозреваю, что FIA получила изнутри команды конфиденциальную техническую информацию, — написал Терруцци в своей колонке. — Кто мог за всем этим стоять? Ferrari стала врагом номер один для Тото Вольфа, когда выступила против его назначения на должность главы Формулы 1. А Вольф — достаточно жесткий и амбициозный человек. Он умеет добиваться желаемого. Заявление FIA, конечно, вызывает вопросы. Но грядет ещё больший скандал, который нужно постараться пресечь».