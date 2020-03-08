Кими Райкконен: Если вы боитесь коронавируса, лучше оставаться дома

«Если такие вещи вас пугают или действуют вам на нервы, будет лучше остаться дома, — заявил чемпион 2007 года финской газете Ilta Sanomat. — Невозможно держать всё под контролем. Есть множество факторов, которые влияют на то, как вы справитесь с вирусом. К примеру, состояние здоровья, возраст, качество медикаментов. Что делать руководству Формулы 1 в этой ситуации? Не могу сказать. Это решение — не прерогатива гонщиков, так что пусть руководство и решает».