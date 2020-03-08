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00:58 (мск), источник: Autosport.com.ru

Кими Райкконен: Если вы боитесь коронавируса, лучше оставаться дома

Чемпион 2007 года прокомментировал новости о распространении эпидемии.

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Источник: РИА "Новости"

Гонщик Alfa Romeo Кими Райкконен со свойственным ему спокойствием относится к угрозе коронавируса COVID-19, из-за которого уже пострадал календарь сезона-2020.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемия уже охватила более 90 стран мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если такие вещи вас пугают или действуют вам на нервы, будет лучше остаться дома, — заявил чемпион 2007 года финской газете Ilta Sanomat. — Невозможно держать всё под контролем. Есть множество факторов, которые влияют на то, как вы справитесь с вирусом. К примеру, состояние здоровья, возраст, качество медикаментов. Что делать руководству Формулы 1 в этой ситуации? Не могу сказать. Это решение — не прерогатива гонщиков, так что пусть руководство и решает».

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