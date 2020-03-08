Гран-при Бахрейна пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.

«После консультаций с международными партнёрам приняли решение провести этап за закрытыми дверями. Как принимающая сторона, мы несём большую ответственность. С учётом дальнейшего распространения коронавируса, организация крупного международного спортивного мероприятия было бы неправильным ходом», — говорится в заявлении.

Вместе с тем Гран-при Бахрейна будет транслироваться в обычном режиме. Этап на «Сахире» пройдёт с 20 по 22 марта. Это второй этап чемпионата мира.

Напомним, ранее этап Формулы-1 был отменён в Китае.