Гран-при Бахрейна пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Руководство
Руководство
Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.
«После консультаций с международными партнёрам приняли решение провести этап за закрытыми дверями. Как принимающая сторона, мы несём большую ответственность. С учётом дальнейшего распространения коронавируса, организация крупного международного спортивного мероприятия было бы неправильным ходом», — говорится в заявлении.
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Напомним, ранее этап Формулы-1 был отменён в Китае.