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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Гран-при Бахрейна пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Руководство Гран-при Бахрейна приняло решение провести этап чемпионата мира Формулы-1 за закрытыми дверями, сообщает Autosport.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение принято в связи с распространением коронавируса.

«После консультаций с международными партнёрам приняли решение провести этап за закрытыми дверями. Как принимающая сторона, мы несём большую ответственность. С учётом дальнейшего распространения коронавируса, организация крупного международного спортивного мероприятия было бы неправильным ходом», — говорится в заявлении.

Справка
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Вместе с тем Гран-при Бахрейна будет транслироваться в обычном режиме. Этап на «Сахире» пройдёт с 20 по 22 марта. Это второй этап чемпионата мира.

Напомним, ранее этап Формулы-1 был отменён в Китае.

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