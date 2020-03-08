Тутберидзе подвела итоги юниорского чемпионата мира в Таллине
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Этери Тутберидзе прокомментировала дебют своей дочери на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Этери Тутберидзе прокомментировала дебют своей дочери на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.
Диана Дэвис, являющаяся дочерью Тутберидзе, заняла пятое место в танцах на льду на минувшем турнире в Таллине вместе со своим партнером Глебом Смолкиным. В соревнованиях одиночниц победу одержала ученица Тутберидзе Камила Валиева.
«Чемпионат мира среди юниоров 2020 года увенчал их сезон. Наши девочки смогли показать проделанную работу. И я очень рада за прекрасный дебют Диши и Глеба», — написала Тутберидзе в своем аккаунте в Instagram.
Ранее Дэвис и Смолкин заняли третье место на юниорском первенстве России в Саранске.