Тутберидзе подвела итоги юниорского чемпионата мира в Таллине

Диана Дэвис, являющаяся дочерью Тутберидзе, заняла пятое место в танцах на льду на минувшем турнире в Таллине вместе со своим партнером Глебом Смолкиным. В соревнованиях одиночниц победу одержала ученица Тутберидзе Камила Валиева.

«Чемпионат мира среди юниоров 2020 года увенчал их сезон. Наши девочки смогли показать проделанную работу. И я очень рада за прекрасный дебют Диши и Глеба», — написала Тутберидзе в своем аккаунте в Instagram.