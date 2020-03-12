Сногсшибательная поддержка! Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1

Неделя перед стартом сезона Формулы-1 — время максимально субъективных рейтингов. У нас тоже своеобразный топ: выбрали самых красивых, на наш взгляд, подруг и жён боевых гонщиков Ф-1. Итак, вот кем мы будем любоваться в 2020-м.