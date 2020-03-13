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02:11 (мск), источник: Autosport.com.ru

Новость о снятии McLaren с ГП Австралии обрушила акции Формулы 1

Рыночная капитализация Формулы 1 снизилась более чем на миллиард долларов всего за несколько часов.

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Источник: AP 2020

Пандемия коронавируса COVID-19 уже нанесла гигантский ущерб глобальной экономике, и Формула 1 не стала исключением: отмена Гран При Китая, вопросы вокруг проведения гонок в Бахрейне и Вьетнаме ощутимо ударили по стоимости ценных бумаг чемпионата, которые ещё в конце января торговались на отметке $46 за акцию, достигнув исторического максимума.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале этой недели акции Formula 1 Group (FWONA) на бирже NASDAQ стоили около $30 за штуку, однако из-за новости о снятии McLaren с Гран При Австралии цены одномоментно упали до $22,90. К 17:50 по московскому времени стоимость акций составляет $24,37. Рыночная капитализация Формулы 1 снизилась более чем на миллиард долларов за какие-то пять часов, а общее падение за последнюю неделю составило $3,6 млрд. Похоже, инвесторы не верят, что в столь непредсказуемых условиях сезон-2020 начнётся вовремя.

В таком контексте любопытно выглядит решение Формулы 1 подписать спонсорский контракт с одной из ведущих нефтедобывающих компаний мира Saudi Aramco, которая на 99% принадлежит правительству Саудовской Аравии. Как сообщает Bloomberg, в условиях ценовой войны и срыва соглашения стран ОПЕК+ Saudi Aramco готова «залить» Европу дешёвой нефтью по цене $25 за баррель и кратно усилить свои позиции относительно конкурентов.

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