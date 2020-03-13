Новость о снятии McLaren с ГП Австралии обрушила акции Формулы 1
Рыночная капитализация Формулы 1 снизилась более чем на миллиард долларов всего за несколько часов.
Рыночная капитализация Формулы 1 снизилась более чем на миллиард долларов всего за несколько часов.
Пандемия коронавируса COVID-19 уже нанесла гигантский ущерб глобальной экономике, и Формула 1 не стала исключением: отмена Гран При Китая, вопросы вокруг проведения гонок в Бахрейне и Вьетнаме ощутимо ударили по стоимости ценных бумаг чемпионата, которые ещё в конце января торговались на отметке $46 за акцию, достигнув исторического максимума.
В начале этой недели акции Formula 1 Group (FWONA) на бирже NASDAQ стоили около $30 за штуку, однако
В таком контексте любопытно выглядит решение Формулы 1 подписать спонсорский контракт с одной из ведущих нефтедобывающих компаний мира Saudi Aramco, которая на 99% принадлежит правительству Саудовской Аравии. Как сообщает Bloomberg, в условиях ценовой войны и срыва соглашения стран ОПЕК+ Saudi Aramco готова «залить» Европу дешёвой нефтью по цене $25 за баррель и кратно усилить свои позиции относительно конкурентов.