Старт «Формулы-1» отложили из-за заражения члена гоночной команды коронавирусом

Источник: Reuters

FIA и «Формула-1» при поддержке Австралийской корпорации Гран-при (AGPC) приняли решение об отмене своего этапа чемпионата мира по автогонкам, который должен был пройти с 13 по 15 марта на трассе в австралийском Мельбурне.

Решение было принято после того, как тест на коронавирус одного из членов гоночной команды McLaren оказался положительным. Остальные девять команд согласились с решением федерации.

FIA заявила, что понимает разочарование тысяч болельщиков, однако все пришли к выводу, что безопасность членов сообщества, а также честность конкуренции имеют приоритет. На сайте сообщается, что всем болельщикам, которые купили билеты, вернут деньги в полном размере. Решение о новой дате проведения австралийского Гран-при будет принято и объявлено в ближайшее время.

Ранее FIA объявила о том, что Гран-при Китая, который должен был пройти с 17 по 19 апреля, из-за коронавируса отложен на неопределенный срок. Организаторы Гран-при Бахрейна также заявили, что этап пройдет с 20 по 22 марта без зрителей на трибунах.

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По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 128,3 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2; более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4720 человек, больше 68 тысяч — излечились.