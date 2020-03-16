В Renault не исключили приглашение Себастьяна Феттеля на сезон-2021

«Я не стану говорить “нет”. Феттель — отличный гонщик, многократный чемпион мира Формулы 1. Именно на машине с мотором Renault он выиграл свои титулы, — сказал Абитбуль в эфире Canal Plus. — Конечно, мы стремимся работать с молодыми гонщиками, за которыми будущее. Но обобщать и относить это к Себастьяну, пожалуй, не стоит».