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16:57 (мск), источник: Autosport.com.ru

В Renault не исключили приглашение Себастьяна Феттеля на сезон-2021

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 может занять место Даниэля Риккардо.

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Исполнительный директор команды Renault Сирил Абитбуль допустил подписание контракта с Себастьяном Феттелем, если Даниэль Риккардо решит покинуть коллектив из Энстоуна в конце 2020 года.

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У обоих гонщиков нет контрактов на следующий сезон.

Не исключено, что Феттель покинет Ferrari, а Риккардо перейдет на его место.

«Я не стану говорить “нет”. Феттель — отличный гонщик, многократный чемпион мира Формулы 1. Именно на машине с мотором Renault он выиграл свои титулы, — сказал Абитбуль в эфире Canal Plus. — Конечно, мы стремимся работать с молодыми гонщиками, за которыми будущее. Но обобщать и относить это к Себастьяну, пожалуй, не стоит».

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