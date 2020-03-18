La Gazzetta dello Sport: Сезон Формулы-1 стартует либо в Монако, либо в Азербайджане

Источник: Reuters

Завтра, 19 марта, руководство Ф-1 обсудит с руководителями команд, как поступить — сокращать сезон или переносить отменённые из-за коронавируса этапы на другие даты.

Также сообщается, что в «Феррари» выступают за перенос традиционной летней паузы на весну. Таким образом «Скудерия», чья база уже закрыта, пытается избежать невыгодного положения в сравнении с конкурентами из «Мерседеса» и «Ред Булл», чьи базы в настоящий момент работают.