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20:04 (мск), источник: ТАСС

«Формула-1» из-за коронавируса перенесет летний перерыв на весну

ТАСС, 18 марта. Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение о переносе летнего перерыва в классе автогонок «Формула-1» на весну в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально перерыв в календаре планировалось провести в период с июля по август. В связи с коронавирусом пауза в календаре составит вместо 14 дней 21 и пройдет с марта по апрель.

Ранее были перенесены этапы «Формулы-1» в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Также был отменен стартовый этап чемпионата в Австралии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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