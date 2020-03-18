«Формула-1» из-за коронавируса перенесет летний перерыв на весну

Источник: РИА "Новости"

Изначально перерыв в календаре планировалось провести в период с июля по август. В связи с коронавирусом пауза в календаре составит вместо 14 дней 21 и пройдет с марта по апрель.

Ранее были перенесены этапы «Формулы-1» в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Также был отменен стартовый этап чемпионата в Австралии.