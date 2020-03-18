«Формула-1» из-за коронавируса перенесет летний перерыв на весну

Изначально перерыв в календаре планировалось провести в период с июля по август. В связи с коронавирусом пауза в календаре составит вместо 14 дней 21 и пройдет с марта по апрель.
Ранее были перенесены этапы «Формулы-1» в Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Также был отменен стартовый этап чемпионата в Австралии.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.