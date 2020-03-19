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18:44 (мск), источник: ТАСС

Этапы «Формулы-1» в Нидерландах, Испании и Монако отложены из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Нидерландах, Испании и Монако отложены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

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Источник: РИА "Новости"

Гран-при Нидерландов был запланирован на 1—3 мая, Испании — на 8—10 мая, Монако — на 21—24 мая. Гран-при Нидерландов должен был пройти впервые с 1985 года.

Ранее был отменен этап «Формулы-1» в Австралии, а также перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама и Китая. Таким образом, первым в календаре на данным момент стоит Гран-при Азербайджана, этап в Баку запланирован на 5—7 июня.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.

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