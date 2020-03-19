Этапы «Формулы-1» в Нидерландах, Испании и Монако отложены из-за коронавируса
ТАСС, 19 марта. Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Нидерландах, Испании и Монако отложены
ТАСС, 19 марта. Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Нидерландах, Испании и Монако отложены
Ранее был отменен этап «Формулы-1» в Австралии, а также перенесены
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.