Этапы «Формулы-1» в Нидерландах, Испании и Монако отложены из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Гран-при Нидерландов был запланирован на 1—3 мая , Испании — на 8—10 мая , Монако — на 21—24 мая . Гран-при Нидерландов должен был пройти впервые с 1985 года.

Ранее был отменен этап «Формулы-1» в Австралии, а также перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама и Китая. Таким образом, первым в календаре на данным момент стоит Гран-при Азербайджана, этап в Баку запланирован на 5—7 июня .