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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Формула-1» согласилась отложить введение нового регламента на год

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. «Формула-1», все команды чемпионата и Международная автомобильная федерация (FIA) согласились отложить введение нового технического регламента с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте FIA.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что команды будут использовать шасси, соответствующие правилам сезона-2020, и в 2021 году, также будет обсуждаться «заморозка» разработки ряда компонентов болидов.

Ранее сообщалось, что все команды «Формулы-1», за исключением «Феррари», поддержали идею отложить реформу технического и спортивного регламента на год из-за угрозы коронавируса и сопряженных с ним финансовых потерь.

Ранее было объявлено об отмене стартового этапа сезона-2020 чемпионата «Формулы-1» в Австралии и переносе этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае из-за ситуации с коронавирусом. В четверг стало известно, что будут отложены еще три этапа: Гран-при Нидерландов, Гран-при Испании и Гран-при Монако.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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