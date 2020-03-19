«Формула-1» согласилась отложить введение нового регламента на год

Отмечается, что команды будут использовать шасси, соответствующие правилам сезона-2020, и в 2021 году, также будет обсуждаться «заморозка» разработки ряда компонентов болидов.
Ранее сообщалось, что все команды «Формулы-1», за исключением «Феррари», поддержали идею отложить реформу технического и спортивного регламента на год из-за угрозы коронавируса и сопряженных с ним финансовых потерь.
Ранее было объявлено об отмене стартового этапа сезона-2020 чемпионата «Формулы-1» в Австралии и переносе этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае из-за ситуации с коронавирусом. В четверг стало известно, что будут отложены еще три этапа: Гран-при Нидерландов, Гран-при Испании и Гран-при Монако.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.