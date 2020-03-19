Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
17Лидер начал с нулей
21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы: Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Автомобильный клуб Монако на своей странице в Twitter сообщил, что этап чемпионата «Формулы-1» в 2020 году в Монако не может быть проведен.

Наверх
Источник: AP 2020

Ранее в четверг Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что этапы «Формулы-1» в Нидерландах, Испании и Монако в сезоне-2020 отложены из-за коронавируса.

«Совет директоров хочет выразить искреннее сожаление в связи с тем, что этап не может быть перенесен и ни при каких обстоятельствах невозможно будет организовать его в 2020 году», — говорится в сообщении.

Проведение Гран-при Монако было запланировано на 21—24 мая. Ранее было объявлено об отмене стартового этапа сезона-2020 чемпионата «Формулы-1» в Австралии и переносе этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае из-за ситуации с коронавирусом.

Последний раз Гран-при Монако не проводился в 1954 году.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

 Украинцев возмутили слова боксера Александра Усика о русском имени
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов
Семак: «Зенит» за доигровку чемпионата
СМИ: У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Спорт на карантине: что происходит 19 марта (онлайн)
Жаркая фитнес-звезда быстро приведет тебя в чувство (фото)
Выступивший против российских властей хоккеист останется в США
Погба поздравил Кокорина с днем рождения (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь