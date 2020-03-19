Организаторы: Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится

Источник: AP 2020

Ранее в четверг Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что этапы «Формулы-1» в Нидерландах, Испании и Монако в сезоне-2020 отложены из-за коронавируса.

«Совет директоров хочет выразить искреннее сожаление в связи с тем, что этап не может быть перенесен и ни при каких обстоятельствах невозможно будет организовать его в 2020 году», — говорится в сообщении.

Проведение Гран-при Монако было запланировано на 21—24 мая . Ранее было объявлено об отмене стартового этапа сезона-2020 чемпионата «Формулы-1» в Австралии и переносе этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае из-за ситуации с коронавирусом.

Последний раз Гран-при Монако не проводился в 1954 году.