Организаторы: Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Автомобильный клуб Монако на своей странице в Twitter сообщил, что этап чемпионата «Формулы-1» в 2020 году в Монако не может быть проведен.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Автомобильный клуб Монако на своей странице в Twitter сообщил, что этап чемпионата «Формулы-1» в 2020 году в Монако не может быть проведен.
Ранее в четверг Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что этапы «Формулы-1» в Нидерландах, Испании и Монако в сезоне-2020 отложены
«Совет директоров хочет выразить искреннее сожаление в связи с тем, что этап не может быть перенесен и ни при каких обстоятельствах невозможно будет организовать его в 2020 году», — говорится в сообщении.
Проведение
Последний раз
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.