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17:14 (мск), источник: Autosport.com.ru

Формула 1 проведет виртуальные Гран При с реальными гонщиками

Первая гонка пройдет в ближайшее воскресенье на трассе Сахир.

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Руководство Формулы 1 объявило о запуске серии Virtual Grand Prix на период отсутствия реальных гонок из-за пандемии коронавируса.

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Виртуальные гонки с участием некоторых пилотов Больших Призов и приглашенных звезд будут проходить в то же время, в которое должны были проводиться реальные Гран При. Очки на финише начислять не планируется.

Гонки будут проводиться на базе игры F1 2019. Посмотреть трансляцию можно будет на официальных каналах Формулы 1 на YouTube, Twitch и Facebook.

Первая гонка пройдет в ближайшее воскресенье и стартует в 23:00 по московскому времени. 28-круговой заезд состоится на Сахире, где 22 марта должен был пройти второй этап сезона-2020.

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