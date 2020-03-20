Россиянин Шварцман дебютирует в составе команды Ф-1 «Феррари» в виртуальном Гран-при
Пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» примет участие в виртуальном
Пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» примет участие в виртуальном
F1 Esports Virtual Grand Prix — виртуальная серия кибергонок, которую организаторы Формулы-1 решили запустить в качестве альтернативы настоящим
Первым этапом виртуальных соревнований станет гонка в Бахрейне. Её дистанция на трассе Сахир включает 28 кругов, что в два раза короче оригинального
Виртуальный
«Приглашение принять участие в виртуальной гонке Формулы-1 я получил от “Феррари”. У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать. Признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов. Я люблю реальные гонки и стараюсь ездить на настоящих машинах, а на симуляторе учу трассы, тренируюсь. Поэтому наверняка мне будет достаточно тяжело, но попробовать всё равно интересно. Посмотрим, что получится в воскресенье», — сказал Шварцман.