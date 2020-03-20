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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Шварцман дебютирует в составе команды Ф-1 «Феррари» в виртуальном Гран-при

Пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» примет участие в виртуальном Гран-при Формулы-1 в составе «Скудерии», сообщает пресс-служба SMP Racing.

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Источник: РИА "Новости"

F1 Esports Virtual Grand Prix — виртуальная серия кибергонок, которую организаторы Формулы-1 решили запустить в качестве альтернативы настоящим Гран-при, пока соревнования на автодромах отложены из-за пандемии вируса COVID-19. Это развлекательный проект, который никак не повлияет на результаты в личном зачёте и Кубке конструкторов официального чемпионата.

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Первым этапом виртуальных соревнований станет гонка в Бахрейне. Её дистанция на трассе Сахир включает 28 кругов, что в два раза короче оригинального Гран-при. Заезд будет транслироваться на официальных каналах Формулы-1 в YouTube, Twitch и «Фейсбуке». Ожидается, что время трансляции составит полтора часа, туда также войдёт квалификация, в которой пилотам надо будет показать лучшее время круга.

Виртуальный Гран-при Бахрейна начнётся 22 марта в 23:00 по московскому времени.

«Приглашение принять участие в виртуальной гонке Формулы-1 я получил от “Феррари”. У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать. Признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов. Я люблю реальные гонки и стараюсь ездить на настоящих машинах, а на симуляторе учу трассы, тренируюсь. Поэтому наверняка мне будет достаточно тяжело, но попробовать всё равно интересно. Посмотрим, что получится в воскресенье», — сказал Шварцман.

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