Россиянин Шварцман дебютирует в составе команды Ф-1 «Феррари» в виртуальном Гран-при

Источник: РИА "Новости"

F1 Esports Virtual Grand Prix — виртуальная серия кибергонок, которую организаторы Формулы-1 решили запустить в качестве альтернативы настоящим Гран-при, пока соревнования на автодромах отложены из-за пандемии вируса COVID-19. Это развлекательный проект, который никак не повлияет на результаты в личном зачёте и Кубке конструкторов официального чемпионата.

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Первым этапом виртуальных соревнований станет гонка в Бахрейне. Её дистанция на трассе Сахир включает 28 кругов, что в два раза короче оригинального Гран-при. Заезд будет транслироваться на официальных каналах Формулы-1 в YouTube, Twitch и «Фейсбуке». Ожидается, что время трансляции составит полтора часа, туда также войдёт квалификация, в которой пилотам надо будет показать лучшее время круга.

Виртуальный Гран-при Бахрейна начнётся 22 марта в 23:00 по московскому времени.