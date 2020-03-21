«Я создан, чтобы побеждать». 60 лет со дня рождения Айртона Сенны
21 марта 2020 года Айртону Сенне могло бы исполниться 60 лет.
21 марта 2020 года Айртону Сенне могло бы исполниться 60 лет.
21 марта 2020 года исполняется 60 лет со дня рождения Айртона Сенны. Трёхкратный чемпион мира, один из величайших гонщиков в истории, герой нации — это всё о нём. Предлагаем Вам подборку самых ярких цитат Волшебника…
«Быть гонщиком значит постоянно подвергать себя риску. Быть гонщиком значит гоняться с другими гонщиками. Если ты видишь возможность протиснуться вперёд и не используешь её, ты больше не гонщик».
Одна из известнейших цитат Айртона отлично суммирует суть гоночного ремесла. Сказано в интервью Сэру Джеки Стюарту в преддверии Гран При Австралии 1990 года.
«Я создан не для того, чтобы финишировать вторым или третьим. Я создан, чтобы побеждать».
В 162 Гран При Айртон Сенна одержал 41 победу и 80 раз поднялся на подиум.
«Тот факт, что я верю в Бога, не делает меня неуязвимым. Это не значит, что я бессмертен».
Сенна вошёл в историю глубоко верующим католиком, но он вовсе не был таким на протяжении всей жизни. Духовная сторона Айртона раскрылась только после спиритического опыта, который он пережил на Гран При Монако-1988.
«Я был уже на поуле, с отрывом в полсекунды, затем в секунду. Отрыв продолжал расти. Внезапно я осознал, что опережаю всех, включая своего напарника на такой же машине, на две секунды. Я больше не пилотировал осознанно. Я будто оказался в другом измерении. Трасса представлялась мне тоннелем, по которому я ехал всё быстрее, и быстрее, и быстрее. Я уже далеко переступил все возможные пределы, но всё равно мог прибавить ещё».
Сенна выиграл квалификацию Гран При Монако-1988 с отрывом в 1,5 секунды от Алена Проста на таком же McLaren MP4−4 и в 2,5 секунды — от Герхарда Бергера на Ferrari. Впоследствии бразилец назвал этот круг лучшим в карьере.
В то время телевизионщики только начинали экспериментировать с бортовыми камерами, а в трансляцию
«Если вы думаете, что я хороший гонщик, посмотрите на моего племянника».
Вопреки словам его знаменитого дяди, карьера Бруно Сенны сложилась не столь успешно. После трёх лет в не самых сильных командах Формулы 1 Бруно ушёл в гонки на выносливость, где и выступает по сей день. Его лучшим достижением остаётся титул в LMP2 в 2017 году.
«Нет такого понятия — прикладывать половину усилий. Либо вы делаете
что-токак следует, либо вообще не делаете».
Один из ярчайших примеров самоотверженности Айртона, которая порой граничила с безрассудностью — это победа на Гран При Бразилии 1991 года. Под дождём, сражаясь с мышечными спазмами и с застрявшей на шестой передаче КПП, Сенна на считанные секунды опередил Риккардо Патрезе на Williams. Понадобилось почти тридцать минут, чтобы привести в чувство измотанного национального героя и начать церемонию подиума.
«Я хочу жить полной жизнью. Мне не хочется существовать, страдая от болезни или недуга. Если
когда-нибудьпроизойдёт авария, которая стоит мне жизни, пусть это случится сразу».
Эти пророческие слова Сенна сказал меньше чем за год до роковой аварии в повороте Tamburello 1 мая 1994 года. Гибель Сенны и Роланда Ратценбергера за день до этого стали первыми фатальными инцидентами в Формуле 1 за 12 лет. Следующая авария со смертельным исходом произойдёт в Больших Призах через 20 лет, на Гран При Японии 2014 года.