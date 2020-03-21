«Я создан, чтобы побеждать». 60 лет со дня рождения Айртона Сенны

Источник: AP 2020

21 марта 2020 года исполняется 60 лет со дня рождения Айртона Сенны. Трёхкратный чемпион мира, один из величайших гонщиков в истории, герой нации — это всё о нём. Предлагаем Вам подборку самых ярких цитат Волшебника…

«Быть гонщиком значит постоянно подвергать себя риску. Быть гонщиком значит гоняться с другими гонщиками. Если ты видишь возможность протиснуться вперёд и не используешь её, ты больше не гонщик».

Айртон Сенна радуется победе. | Источник: AP 2020

Одна из известнейших цитат Айртона отлично суммирует суть гоночного ремесла. Сказано в интервью Сэру Джеки Стюарту в преддверии Гран При Австралии 1990 года.

«Я создан не для того, чтобы финишировать вторым или третьим. Я создан, чтобы побеждать».

В 162 Гран При Айртон Сенна одержал 41 победу и 80 раз поднялся на подиум.

«Тот факт, что я верю в Бога, не делает меня неуязвимым. Это не значит, что я бессмертен».

Возложение цветов у памятника Айртону Сенне. | Источник: AP 2020

Сенна вошёл в историю глубоко верующим католиком, но он вовсе не был таким на протяжении всей жизни. Духовная сторона Айртона раскрылась только после спиритического опыта, который он пережил на Гран При Монако-1988.

«Я был уже на поуле, с отрывом в полсекунды, затем в секунду. Отрыв продолжал расти. Внезапно я осознал, что опережаю всех, включая своего напарника на такой же машине, на две секунды. Я больше не пилотировал осознанно. Я будто оказался в другом измерении. Трасса представлялась мне тоннелем, по которому я ехал всё быстрее, и быстрее, и быстрее. Я уже далеко переступил все возможные пределы, но всё равно мог прибавить ещё».

Сенна выиграл квалификацию Гран При Монако-1988 с отрывом в 1,5 секунды от Алена Проста на таком же McLaren MP4−4 и в 2,5 секунды — от Герхарда Бергера на Ferrari. Впоследствии бразилец назвал этот круг лучшим в карьере.

В то время телевизионщики только начинали экспериментировать с бортовыми камерами, а в трансляцию мега-круг Сенны вообще не попал. Поэтому пару лет назад McLaren совместно с Codemasters и комментатором Мюрреем Уокером воссоздали его на основе телеметрии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tUFujCvNalo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вы думаете, что я хороший гонщик, посмотрите на моего племянника».

Ребенок проходит рядом с гигантским постером Айртону Сенне на трассе в Имоле. | Источник: AP 2020

Вопреки словам его знаменитого дяди, карьера Бруно Сенны сложилась не столь успешно. После трёх лет в не самых сильных командах Формулы 1 Бруно ушёл в гонки на выносливость, где и выступает по сей день. Его лучшим достижением остаётся титул в LMP2 в 2017 году.

«Нет такого понятия — прикладывать половину усилий. Либо вы делаете что-то как следует, либо вообще не делаете».

Один из ярчайших примеров самоотверженности Айртона, которая порой граничила с безрассудностью — это победа на Гран При Бразилии 1991 года. Под дождём, сражаясь с мышечными спазмами и с застрявшей на шестой передаче КПП, Сенна на считанные секунды опередил Риккардо Патрезе на Williams. Понадобилось почти тридцать минут, чтобы привести в чувство измотанного национального героя и начать церемонию подиума.

«Я хочу жить полной жизнью. Мне не хочется существовать, страдая от болезни или недуга. Если когда-нибудь произойдёт авария, которая стоит мне жизни, пусть это случится сразу».