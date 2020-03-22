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15:19 (мск), источник: Autosport.com.ru

Сильверстоун готов к отмене гонки Формулы 1

Организаторы Гран При Великобритании готовы к худшему.

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Источник: AP 2020

Босс автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл заявил, что организаторы готовы к переносу или даже отмене Гран При Великобритании Формулы 1, запланированного на 17—19 июля.

Сезон в Больших Призах должен стартовать 7 июня в Азербайджане, но полной уверенности в этом пока нет, учитывая пандемию коронавируса в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочу заверить болельщиков, что если нам придется отменить Гран При, то все, кто забронировал билеты, получат деньги обратно, — говорится в заявлении Прингла на официальном сайте Сильверстоуна. — Мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо за поддержку и терпение в столь непростые времена. Надеюсь, что вы и ваши родные в безопасности».

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