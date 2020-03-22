Сильверстоун готов к отмене гонки Формулы 1

Босс автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл заявил, что организаторы готовы к переносу или даже отмене Гран При Великобритании Формулы 1, запланированного на 17—19 июля .

Сезон в Больших Призах должен стартовать 7 июня в Азербайджане, но полной уверенности в этом пока нет, учитывая пандемию коронавируса в мире.

«Хочу заверить болельщиков, что если нам придется отменить Гран При, то все, кто забронировал билеты, получат деньги обратно, — говорится в заявлении Прингла на официальном сайте Сильверстоуна. — Мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо за поддержку и терпение в столь непростые времена. Надеюсь, что вы и ваши родные в безопасности».