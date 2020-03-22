Азербайджан намерен отказаться от проведения гонки «Формулы-1» в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса в нашей стране, как и во всем мире, были введены запреты на массовые мероприятия. Из-за этого театрам, музеям и многим другим площадкам пришлось временно закрыться. Чтобы не терять связь с аудиторией, некоторые из них уже организовали онлайн-трансляции и виртуальные экскурсии. О них — в нашей подборке.