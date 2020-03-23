Официально: Гран При Азербайджана перенесен на неопределенный срок

«Решение о переносе пятого по счету гоночного уик-энда Формулы 1 в Баку было принято после долгих обсуждений с руководством Формулы 1, Международной автомобильной федерацией, а также правительством Азербайджанской Республики, — сказано в официальном заявлении организаторов. — Данное решение принято в связи с продолжающимся глобальным распространением Covid-19 и основывается на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами. Компания Baku City Circuit сожалеет о принятии данного решения, но, ставя во главу угла здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех болельщиков Ф1, сотрудников и участников чемпионата, считает перенос гонки целесообразным. Команда BCC надеется, что болельщики Ф1 все еще смогут испытать драйв Королевских гонок на улицах Баку в этом году и с этой целью продолжит отслеживать ситуацию, а также тесно сотрудничать с Формулой 1, FIA и правительством Азербайджанской Республики чтобы объявить новую дату проведения гонки в сезоне-2020. Все купленные билеты будут считаться действительными без каких-либо дополнительных формальностей. Как только станет известна новая дата проведения гоночного уик-энда в Баку, мы предоставим дополнительную информацию относительно билетов. Это касается всех билетов, включая билеты, купленные через веб-сайт Baku City Circuit и приобретенные посредством других каналов. Мы благодарим всех болельщиков, участников и партнеров Гран При Азербайджана за ваше понимание и с нетерпением ждем возможности, когда сможем поприветствовать вас в Баку в этом году. Тем временем, мы просим вас оставаться дома по мере возможности и соблюдать необходимые меры безопасности».