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14:58 (мск), источник: Autosport.com.ru

Марк Зурер: Нам сильно повезёт, если в 2020-м пройдут хотя бы 11 гонок

Экс-пилот Гран При считает нереалистичными планы Liberty Media провести 18 гонок за полгода.

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Бывший гонщик Формулы 1 Марк Зурер не верит, что Формула 1 сможет провести 17−18 гонок в 2020 году.

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Именно такую цифру называли Росс Браун и Чейз Кэри в интервью.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом начало сезона отложено уже до середины июня. В таком случае календарь из 18 гонок будет предельно интенсивным, а если положение дел не улучшится, сезон может закончиться уже в следующем году.

«Формула 1 планировала 22 гонки, но если к концу 2020-го удастся провести хотя бы 11, нам уже сильно повезёт, — цитирует Зурера Speedweek. — По правилам, сезон должен состоять как минимум из восьми этапов, чтобы он был засчитан как чемпионат мира. Но каким образом Кэри планирует провести 15−18 гонок, это выше моего понимания. Одиннадцати Гран При будет достаточно».

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