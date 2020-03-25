Марк Зурер: Нам сильно повезёт, если в 2020-м пройдут хотя бы 11 гонок

Бывший гонщик Формулы 1 Марк Зурер не верит, что Формула 1 сможет провести 17−18 гонок в 2020 году.
Именно такую цифру называли Росс Браун и Чейз Кэри в интервью.
«Формула 1 планировала 22 гонки, но если к концу 2020-го удастся провести хотя бы 11, нам уже сильно повезёт, — цитирует Зурера Speedweek. — По правилам, сезон должен состоять как минимум из восьми этапов, чтобы он был засчитан как чемпионат мира. Но каким образом Кэри планирует провести 15−18 гонок, это выше моего понимания. Одиннадцати Гран При будет достаточно».