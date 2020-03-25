Марк Зурер: Нам сильно повезёт, если в 2020-м пройдут хотя бы 11 гонок

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Бывший гонщик Формулы 1 Марк Зурер не верит, что Формула 1 сможет провести 17−18 гонок в 2020 году.

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Именно такую цифру называли Росс Браун и Чейз Кэри в интервью.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом начало сезона отложено уже до середины июня. В таком случае календарь из 18 гонок будет предельно интенсивным, а если положение дел не улучшится, сезон может закончиться уже в следующем году.