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28 марта, источник: Autosport.com.ru

RaceFans: Сезон-2020 закончится в феврале 2021-го

Межсезонье-2020/2021 в Формуле 1 будет рекордно коротким.

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Межсезонье-2020/2021 в Формуле-1 может стать рекордно коротким. По информации издания RaceFans, руководство чемпионата изучает возможность продления сезона-2020 до февраля следующего года. Это значит, что чемпионат завершится за месяц до начала следующего.

При таком сценарии зимние тесты будут отменены, к тому же в любом случае сезон следующего года команды проведут с шасси 2020 года. Серьезная доработка машины потребуется только McLaren, которой придется интегрировать двигатель Mercedes вместе силового агрегата Renault.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса старт сезона-2020 в Формуле-1 отсрочен уже до середины июня. В срок не состоятся как минимум восемь из 22-х Гран При.

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