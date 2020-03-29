Берни Экклстоун: Удивляет, сколько политики вокруг коронавируса

«У меня нет ощущения, что местное правительство знает, как контролировать вспышку коронавируса в этой огромной стране с огромным количеством бедных районов, — цитирует Экклстоуна F1-Insider. — Вообще меня поражает, как много политики вокруг этой проблемы. Взять США, где президент Дональд Трамп дает указание, на власти Нью-Йорка всё делает по-своему. Это вызывает недоверие у народа, люди теряют уверенность. Но меня радует, что в Германии политики из разных партий отбросили расхождения во взглядах и действуют сообща. Так и должно быть. Сейчас можно назвать героями тех, кто боится сам, но при этом уводит страх от других. Именно такие люди и нужны в тяжелые времена. В этом плане Германии на редкость повезло».