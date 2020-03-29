Берни Экклстоун: Удивляет, сколько политики вокруг коронавируса
Бывший генеральный директор Формулы 1 поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
Бывший генеральный директор Формулы 1 поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун, находящийся на карантине в Бразилии, поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.
«У меня нет ощущения, что местное правительство знает, как контролировать вспышку коронавируса в этой огромной стране с огромным количеством бедных районов, — цитирует Экклстоуна F1-Insider. — Вообще меня поражает, как много политики вокруг этой проблемы. Взять США, где президент Дональд Трамп дает указание, на власти