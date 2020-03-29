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15:36 (мск), источник: Autosport.com.ru

Берни Экклстоун: Удивляет, сколько политики вокруг коронавируса

Бывший генеральный директор Формулы 1 поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:03 MSK, 29.03
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Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун, находящийся на карантине в Бразилии, поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

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«У меня нет ощущения, что местное правительство знает, как контролировать вспышку коронавируса в этой огромной стране с огромным количеством бедных районов, — цитирует Экклстоуна F1-Insider. — Вообще меня поражает, как много политики вокруг этой проблемы. Взять США, где президент Дональд Трамп дает указание, на власти Нью-Йорка всё делает по-своему. Это вызывает недоверие у народа, люди теряют уверенность. Но меня радует, что в Германии политики из разных партий отбросили расхождения во взглядах и действуют сообща. Так и должно быть. Сейчас можно назвать героями тех, кто боится сам, но при этом уводит страх от других. Именно такие люди и нужны в тяжелые времена. В этом плане Германии на редкость повезло».

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