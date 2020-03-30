Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
16:18 (мск), источник: Autosport.com.ru

Рейтинг зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году

Российский гонщик Даниил Квят зарабатывает в 20 раз меньше действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона.

Наверх
4
фотографии

Официальная информация о зарплате гонщиков Формулы 1 держится командами в полном секрете. Поэтому различные издания представляют лишь примерные цифры. В начале этого года мы уже публиковали данные от Racing Elite. Теперь свои цифры представил более авторитетный сайт RaceFans, составивший рейтинг на основе обсуждений с руководителями команд и менеджерами пилотов.

Читайте также
Mercedes быстрее и умнее всех. Итоги первых тестов Формулы 1

Первое место, как и в списке Racing Elite, занимает действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят зарабатывает наравне с пилотом McLaren Ландо Норрисом и напарником по AlphaTauri Пьером Гасли.

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году.

20 Николас Латифи (Williams) — $1 млн
19 Джордж Рассел (Williams) — $1 млн
18 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — $1 млн
17 Ландо Норрис (McLaren) — $2 млн
16 Пьер Гасли (AlphaTauri) — $2 млн
15 Даниил Квят (AlphaTauri) — $2 млн
14 Алекс Албон (Red Bull Racing) — $2,5 млн
13 Лэнс Стролл (Racing Point) — $3 млн
12 Эстебан Окон (Renault) — $5млн
11 Кими Райкконен (Alfa Romeo) — $5 млн
10 Кевин Магнуссен (Haas) — $5 млн
9 Ромен Грожан (Haas) — $7 млн
8 Серхио Перес (Racing Point) — $8 млн
7 Карлос Сайнс (McLaren) — $8 млн
6 Валттери Боттас (Mercedes) — $8 млн
5 Шарль Леклер (Ferrari) — $10 млн
4 Даниэль Риккардо (Renault) — $20 млн
3 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — $25 млн
2 Себастьян Феттель (Ferrari) — $30 млн
1 Льюис Хэмилтон (Mercedes) — $40 млн.


Интервью: Даниил Квят
Спорт-Экспресс
Читайте также
 Рейтинг зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Марко предложил заразить коронавирусом Квята и других своих пилотов
МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барселоны» на 70%
«Дима, ты, может, прикроешь рот?» Резцова ответила Губерниеву
В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение
Лукаку и Зинченко вышли в 1/8 финала Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь