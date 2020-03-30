Рейтинг зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году

Официальная информация о зарплате гонщиков Формулы 1 держится командами в полном секрете. Поэтому различные издания представляют лишь примерные цифры. В начале этого года мы уже публиковали данные от Racing Elite. Теперь свои цифры представил более авторитетный сайт RaceFans, составивший рейтинг на основе обсуждений с руководителями команд и менеджерами пилотов.