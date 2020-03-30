Рейтинг зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Российский гонщик Даниил Квят зарабатывает в 20 раз меньше действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона.
Российский гонщик Даниил Квят зарабатывает в 20 раз меньше действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона.
Официальная информация о зарплате гонщиков Формулы 1 держится командами в полном секрете. Поэтому различные издания представляют лишь примерные цифры. В начале этого года мы уже публиковали данные от Racing Elite. Теперь свои цифры представил более авторитетный сайт RaceFans, составивший рейтинг на основе обсуждений с руководителями команд и менеджерами пилотов.
Первое место, как и в списке Racing Elite, занимает действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят зарабатывает наравне с пилотом McLaren Ландо Норрисом и напарником по AlphaTauri Пьером Гасли.
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
20 Николас Латифи (Williams) — $1 млн
19 Джордж Рассел (Williams) — $1 млн
18 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — $1 млн
17 Ландо Норрис (McLaren) — $2 млн
16 Пьер Гасли (AlphaTauri) — $2 млн
15 Даниил Квят (AlphaTauri) — $2 млн
14 Алекс Албон (Red Bull Racing) — $2,5 млн
13 Лэнс Стролл (Racing Point) — $3 млн
12 Эстебан Окон (Renault) — $5млн
11 Кими Райкконен (Alfa Romeo) — $5 млн
10 Кевин Магнуссен (Haas) — $5 млн
9 Ромен Грожан (Haas) — $7 млн
8 Серхио Перес (Racing Point) — $8 млн
7 Карлос Сайнс (McLaren) — $8 млн
6 Валттери Боттас (Mercedes) — $8 млн
5 Шарль Леклер (Ferrari) — $10 млн
4 Даниэль Риккардо (Renault) — $20 млн
3 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — $25 млн
2 Себастьян Феттель (Ferrari) — $30 млн
1 Льюис Хэмилтон (Mercedes) — $40 млн.