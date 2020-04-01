FIA внесла экстренные поправки в регламент Формулы-1
Команды смогут сократить расходы, а FIA и Liberty Media получат больше свободы действий при изменении правил.
Команды смогут сократить расходы, а FIA и Liberty Media получат больше свободы действий при изменении правил.
Во вторник Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил на электронном голосовании ряд изменений в регламенте Формулы-1, связанных с пандемией коронавируса в мире.
Некоторые изменения дадут руководству чемпионата больше свободы действий, чтобы можно было оперативно реагировать на ситуацию. Другие нововведения помогут командам сократить расходы.
Отныне для изменения правил потребуется 60% голосов команд. Касается это в первую очередь изменения формата гоночного
Менять календарь сезона-2020 FIA и Liberty Media смогут без голосования.
Количество разрешенных элементов силовой установки по ходу сезона-2020 будет зависеть от числа гонок в календаре.
Утверждена анонсированная ранее отсрочка технического регламента с 2021-го на 2022-й. Дальнейшие меры, включая омоголацию монокока образца 2020-го на 2021-й и заморозку некоторых компонентов, будут утверждены после обсуждения с командами.
Система DAS, разработанная Mercedes, будет запрещена.
Работа над аэродинамикой машин 2022-го полностью запрещена по ходу 2021-го.