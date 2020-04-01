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01:05 (мск), источник: Autosport.com.ru

FIA внесла экстренные поправки в регламент Формулы-1

Команды смогут сократить расходы, а FIA и Liberty Media получат больше свободы действий при изменении правил.

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Во вторник Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил на электронном голосовании ряд изменений в регламенте Формулы-1, связанных с пандемией коронавируса в мире.

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Некоторые изменения дадут руководству чемпионата больше свободы действий, чтобы можно было оперативно реагировать на ситуацию. Другие нововведения помогут командам сократить расходы.

  • Отныне для изменения правил потребуется 60% голосов команд. Касается это в первую очередь изменения формата гоночного уик-энда, длительности комендантского часа, и.т.д. Но всё равно для утверждения будет нужно одобрение Всемирного совета по автоспорту.

  • Менять календарь сезона-2020 FIA и Liberty Media смогут без голосования.

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  • Количество разрешенных элементов силовой установки по ходу сезона-2020 будет зависеть от числа гонок в календаре.

  • Штаб-квартиры мотористов должны быть закрыты на трехнедельный перерыв, как и базы команд.

  • Утверждена анонсированная ранее отсрочка технического регламента с 2021-го на 2022-й. Дальнейшие меры, включая омоголацию монокока образца 2020-го на 2021-й и заморозку некоторых компонентов, будут утверждены после обсуждения с командами.

  • Система DAS, разработанная Mercedes, будет запрещена.

  • Работа над аэродинамикой машин 2022-го полностью запрещена по ходу 2021-го.

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