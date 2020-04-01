Команда «Астон Мартин» официально объявила о возвращении в «Формулу-1»
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» в 2021 году сменит название на «Астон Мартин», сообщается на сайте «конюшни».
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» в 2021 году сменит название на «Астон Мартин», сообщается на сайте «конюшни».
«Астон Мартин», получив статус заводской команды, будет работать на своей базе в Сильверстоуне (Великобритания). В понедельник акционеры Aston Martin Lagonda одобрили привлечение средств в размере 536 миллионов фунтов стерлингов, включая 260 миллионов фунтов от группы инвесторов во главе с владельцем «Рейсинг Пойнт» бизнесменом Лоуренсом Строллом. В рамках этих инвестиций Стролл станет исполнительным председателем «Астон Мартин».
«Процесс инвестирования в эту замечательную автомобильную марку потребовал всего моего внимания и энергии в течение нескольких месяцев. Конечно, были бессонные ночи. В то же время это была одна из самых интересных сделок, в которых я
«Закончив со всеми документами, я могу сосредоточить свое внимание на реализации стратегии, чтобы сделать этот фантастический бренд еще более успешным в предстоящие годы», — отметил он.
Команда «Рейсинг Пойнт» раньше носила название «Форс Индия». В сезоне-2020, который был прерван