Команда «Астон Мартин» официально объявила о возвращении в «Формулу-1»

Источник: Спорт РИА Новости

«Астон Мартин», получив статус заводской команды, будет работать на своей базе в Сильверстоуне (Великобритания). В понедельник акционеры Aston Martin Lagonda одобрили привлечение средств в размере 536 миллионов фунтов стерлингов, включая 260 миллионов фунтов от группы инвесторов во главе с владельцем «Рейсинг Пойнт» бизнесменом Лоуренсом Строллом. В рамках этих инвестиций Стролл станет исполнительным председателем «Астон Мартин».

«Процесс инвестирования в эту замечательную автомобильную марку потребовал всего моего внимания и энергии в течение нескольких месяцев. Конечно, были бессонные ночи. В то же время это была одна из самых интересных сделок, в которых я когда-либо участвовал. Автомобили — моя страсть, огромная часть моей жизни, и “Астон Мартин” всегда занимал особое место в моем сердце. Быть здесь сегодня и объявить, что соглашение окончательно оформлено, — это огромная привилегия и один из самых гордых моментов в моей карьере», — заявил Стролл.

«Закончив со всеми документами, я могу сосредоточить свое внимание на реализации стратегии, чтобы сделать этот фантастический бренд еще более успешным в предстоящие годы», — отметил он.