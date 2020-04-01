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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда «Астон Мартин» официально объявила о возвращении в «Формулу-1»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» в 2021 году сменит название на «Астон Мартин», сообщается на сайте «конюшни».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Астон Мартин», получив статус заводской команды, будет работать на своей базе в Сильверстоуне (Великобритания). В понедельник акционеры Aston Martin Lagonda одобрили привлечение средств в размере 536 миллионов фунтов стерлингов, включая 260 миллионов фунтов от группы инвесторов во главе с владельцем «Рейсинг Пойнт» бизнесменом Лоуренсом Строллом. В рамках этих инвестиций Стролл станет исполнительным председателем «Астон Мартин».

«Процесс инвестирования в эту замечательную автомобильную марку потребовал всего моего внимания и энергии в течение нескольких месяцев. Конечно, были бессонные ночи. В то же время это была одна из самых интересных сделок, в которых я когда-либо участвовал. Автомобили — моя страсть, огромная часть моей жизни, и “Астон Мартин” всегда занимал особое место в моем сердце. Быть здесь сегодня и объявить, что соглашение окончательно оформлено, — это огромная привилегия и один из самых гордых моментов в моей карьере», — заявил Стролл.

«Закончив со всеми документами, я могу сосредоточить свое внимание на реализации стратегии, чтобы сделать этот фантастический бренд еще более успешным в предстоящие годы», — отметил он.

Команда «Рейсинг Пойнт» раньше носила название «Форс Индия». В сезоне-2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса, за «Рейсинг Пойнт» должны выступать сын Лоуренса Стролла Лэнс Стролл и мексиканец Серхио Перес. Команда «Астон Мартин» выступала «в «Формуле-1» в 1959 и 1960 годах.

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