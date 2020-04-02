Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российского спортсмена хотели специально заразить коронавирусом. А так можно?

Гонщика «Формулы-1» Даниила Квята чуть не сделали подопытным.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано939 436 +77 202
Скончалось47 287 +4 883
Выздоровело195 081 +16 245
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:11 MSK, 02.04
Источник: AFP 2020

Меры по откладыванию соревнований оказались лишь первым звеном в цепи, которая может стать очень длинной. Но, если индивидуальные виды спорта, могут продолжить какое-то существование в личных спортзалах и лесах, а командные вроде футбола даже продолжаются в некоторых странах, то у многих альтернативных форматов нет. В случае с «Формулой-1», например, это только гонки с джойстиком в руках вместо руля. «Гран-при» отменяются один за другим, время проведения чемпионата и даже смысл работы на базах команд сейчас не совсем понятен.

Тренировочный лагерь — идеальное место для заражения

Читайте также
RaceFans: Сезон-2020 закончится в феврале 2021-го

Любая команда — большой организм, где неизбежен контакт между людьми, чемпионата Белоруссии в Ф1 нет, а убытки огромны. Поэтому возникают довольно необычные и смелые идеи. Так, пилот «АльфаТаури» Даниил Квят недавно едва избежал намеренного заражения коронавирусом, которое предложил авторитетный менеджер и спортивный консультант «Рэд Булл» Хельмут Марко.

В интервью главному австрийскому телеканалу ORF он выступил со следующей идеей:

— У нас есть четыре гонщика в «Формуле-1», в «Ред Булле» и «АльфаТаури», еще есть 8−10 юниоров в подготовительной программе Мы могли бы организовать для них тренировочный лагерь на период, пока нет гонок. Это было бы идеальное место, где они могли бы заразиться коронавирусом и переболеть. Все наши пилоты — здоровые, молодые ребята. От этого они стали бы только сильнее. Но в «Рэд Булле» мою идею приняли не очень хорошо.

Идеи с намеренным заражением высказывались и до этого. Так, правительство Великобритании рассматривало вариант со «стадным иммунитетом», при котором все население должно было бы переболеть коронавирусом. Однако из-за общественного шума от планов пришлось отказаться и ввести карантин. Приведет ли он к меньшему числу жертв — пока непонятно. Идеи о наборе добровольцев, готовых заразиться, высказывались и в России.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Спортсмены, заразившиеся коронавирусом

Предложение 76-летнего австрийца также восприняли в штыки в соцсетях, если не сказать истерически. А на родине Макса Ферстаппена выступил врач Доу де Бор из Университета Маастрихта, назвавший задумку «игрой с человеческими жизнями». Теперь уже и доктору Марко приходится оправдываться — он уточнил, что слова из интервью обрезали и неправильно интерпретировали. Хотя его скепсис по отношению к болезни сохранился — мол, сам уже наверняка переболел, и никаких проблем не чувствует.

Во время загрузки произошла ошибка.

Квят пока тренируется, рассказывает о карьере в любительском боксе — по крайней мере, он хотел бы попробовать провести один бой — и призывает сохранять оптимизм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если кто-то хочет рискнуть репутацией и свободой — пожалуйста

«СЭ» спросил у специалистов имеет ли право на жизнь идея намеренной иммунизации. Экс-глава РУСАДА и специалист по биотехнологии Николай Дурманов присоединился к своему нидерландскому коллеге и рассказал о высоком риске смерти. Как минимум необходимо точно знать, что у гонщиков нет особенностей организма, делающих их более уязвимыми:

— Идея не новая. Еще в Древнем Китае так лечились от оспы, процесс назывался инокуляция. Всех людей заражали, 3 процента погибали, зато остальные получали иммунитет. Потом эта мода переползла в Европу и Россию, до изобретения Эдварда Дженнера вакцины в виде вируса коровьей оспы. Тот же самый эффект — трем процентам не везло. Это предложение имеет глубокие исторические корни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Допустим, заражаем мы человек сто из команды, да даже 10 гонщиков. У кого-то есть гипертония, диабет, снижен иммунитет. Все эти группы восприимчивы к коронавирусу. И вот, заразили мы с благими намерениями, и кто-то умер. Ждать визита людей в петличках? Довольствоваться словами, что спортсмены — крутые ребята? Зря. Спортсмены — такие же граждане, их иммунная система ничуть не лучше, и точно не у профессиональных спортсменов, которые живут в состоянии постоянного стресса, нагрузок, перелетов. Если кто-то готов рискнуть своей репутацией и свободой — в добрый путь! Тогда это правильная методика, — заключил Дурманов.

В то же время говорить о преимуществах системы «стадного иммунитета» пока неправомерно, говорит медик:

— В целом правильность той или иной модели мы увидим только со временем. Есть Швеция, где кафе работают и все ходят по улицам. Есть Китай, где миллионы людей сидели взаперти, а ветер гонял по улице мусор. Подождем, посмотрим, был ли так нужен карантин или, наоборот, шведы играли жизнями и доигрались.

Во время загрузки произошла ошибка.

В идее столько же оснований, сколько и рисков

Читайте также
FIA внесла экстренные поправки в регламент Формулы-1

Двукратная призерка Олимпиады во фристайле Елизавета Кожевникова работает со спортсменами в роли психолога. Она, наоборот, на месте Квята приняла бы предложение:

— Много историй о том, как люди взрослого, рабочего возраста, в том числе спортсмены, переживают инфекцию. Многие болеют, кто-то без симптоматики, кто-то с ней, но я не слышала о летальных исходах среди атлетов. Поэтому в идее намеренной иммунизации столько же оснований, сколько и рисков. Проблема сейчас для большинства спортсменов в том, как пережить этот период без спорта, потому что исчезли главные ориентиры, понимание — что делать.

Если посмотреть на общество масштабированно, с дистанции Луны, то очевидно, что у человечества нет понимания, с чем мы столкнулись. Способы реакции на пандемию у всех индивидов и стран разные. Раз такая неопределенность, почему нет? Если бы меня спросили как атлета, наемного сотрудника «Ред Булл» — я бы согласилась на эту интервенцию. Лично я бы хотела переболеть чем раньше, тем лучше и понять, что со мной происходит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так или иначе — пока спортсмены, не готовы рисковать собой и заболевать по решению начальства. Квят продолжает домашние тренировки, Ферстаппен боится заразиться, как рассказал все тот же Марко. В 1968 году в разгар пандемии гонконгского гриппа, которая тогда бушевала в Восточной Азии и Северной Америке, FIA провела подряд Гран-при Канады, США и Мексики при переполненных трибунах, и организаторы не были за это поставлены к стенке. Что делать, за 50 лет общество сильно гуманизировалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Кузнецов

 Татьяна Навка рассказала, как чувствует себя после вечеринки, где был Лещенко
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
Футбола не будет до конца мая. РФС продлил паузу в чемпионате
Орел не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном
Дзюба мощно выступил: размазал Уткина, не забыл о Карпине
Как выглядят жены и подруги самых дорогих русских хоккеистов
«Власти о вас не думают»: фанаты бойкотируют чемпионат Беларуси
В Минспорта Самарской области высказались о ликвидации «Крыльев»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь