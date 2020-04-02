Российского спортсмена хотели специально заразить коронавирусом. А так можно?
Гонщика «Формулы-1» Даниила Квята чуть не сделали подопытным.
Гонщика «Формулы-1» Даниила Квята чуть не сделали подопытным.
Меры по откладыванию соревнований оказались лишь первым звеном в цепи, которая может стать очень длинной. Но, если индивидуальные виды спорта, могут продолжить
Любая команда — большой организм, где неизбежен контакт между людьми, чемпионата Белоруссии в Ф1 нет, а убытки огромны. Поэтому возникают довольно необычные и смелые идеи. Так, пилот «АльфаТаури» Даниил Квят недавно едва избежал намеренного заражения коронавирусом, которое предложил авторитетный менеджер и спортивный консультант «Рэд Булл» Хельмут Марко.
В интервью главному австрийскому телеканалу ORF он выступил со следующей идеей:
— У нас есть четыре гонщика в «Формуле-1», в «Ред Булле» и «АльфаТаури», еще есть 8−10 юниоров в подготовительной программе Мы могли бы организовать для них тренировочный лагерь на период, пока нет гонок. Это было бы идеальное место, где они могли бы заразиться коронавирусом и переболеть. Все наши пилоты — здоровые, молодые ребята. От этого они стали бы только сильнее. Но в «Рэд Булле» мою идею приняли не очень хорошо.
Идеи с намеренным заражением высказывались и до этого. Так, правительство Великобритании рассматривало вариант со «стадным иммунитетом», при котором все население должно было бы переболеть коронавирусом. Однако
Предложение 76-летнего австрийца также восприняли в штыки в соцсетях, если не сказать истерически. А на родине Макса Ферстаппена выступил врач Доу де Бор из Университета Маастрихта, назвавший задумку «игрой с человеческими жизнями». Теперь уже и доктору Марко приходится оправдываться — он уточнил, что слова из интервью обрезали и неправильно интерпретировали. Хотя его скепсис по отношению к болезни сохранился — мол, сам уже наверняка переболел, и никаких проблем не чувствует.
Квят пока тренируется, рассказывает о карьере в любительском боксе — по крайней мере, он хотел бы попробовать провести один бой — и призывает сохранять оптимизм.
«СЭ» спросил у специалистов имеет ли право на жизнь идея намеренной иммунизации.
— Идея не новая. Еще в Древнем Китае так лечились от оспы, процесс назывался инокуляция. Всех людей заражали, 3 процента погибали, зато остальные получали иммунитет. Потом эта мода переползла в Европу и Россию, до изобретения Эдварда Дженнера вакцины в виде вируса коровьей оспы. Тот же самый эффект — трем процентам не везло. Это предложение имеет глубокие исторические корни.
Допустим, заражаем мы человек сто из команды, да даже 10 гонщиков. У
В то же время говорить о преимуществах системы «стадного иммунитета» пока неправомерно, говорит медик:
— В целом правильность той или иной модели мы увидим только со временем. Есть Швеция, где кафе работают и все ходят по улицам. Есть Китай, где миллионы людей сидели взаперти, а ветер гонял по улице мусор. Подождем, посмотрим, был ли так нужен карантин или, наоборот, шведы играли жизнями и доигрались.
Двукратная призерка Олимпиады во фристайле Елизавета Кожевникова работает со спортсменами в роли психолога. Она, наоборот, на месте Квята приняла бы предложение:
— Много историй о том, как люди взрослого, рабочего возраста, в том числе спортсмены, переживают инфекцию. Многие болеют,
Если посмотреть на общество масштабированно, с дистанции Луны, то очевидно, что у человечества нет понимания, с чем мы столкнулись. Способы реакции на пандемию у всех индивидов и стран разные. Раз такая неопределенность, почему нет? Если бы меня спросили как атлета, наемного сотрудника «Ред Булл» — я бы согласилась на эту интервенцию. Лично я бы хотела переболеть чем раньше, тем лучше и понять, что со мной происходит.
Так или иначе — пока спортсмены, не готовы рисковать собой и заболевать по решению начальства. Квят продолжает домашние тренировки, Ферстаппен боится заразиться, как рассказал все тот же Марко. В 1968 году в разгар пандемии гонконгского гриппа, которая тогда бушевала в Восточной Азии и Северной Америке, FIA провела подряд
Дмитрий Кузнецов