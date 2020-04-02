Российского спортсмена хотели специально заразить коронавирусом. А так можно?

Источник: AFP 2020

Меры по откладыванию соревнований оказались лишь первым звеном в цепи, которая может стать очень длинной. Но, если индивидуальные виды спорта, могут продолжить какое-то существование в личных спортзалах и лесах, а командные вроде футбола даже продолжаются в некоторых странах, то у многих альтернативных форматов нет. В случае с «Формулой-1», например, это только гонки с джойстиком в руках вместо руля. «Гран-при» отменяются один за другим, время проведения чемпионата и даже смысл работы на базах команд сейчас не совсем понятен.

Тренировочный лагерь — идеальное место для заражения

Любая команда — большой организм, где неизбежен контакт между людьми, чемпионата Белоруссии в Ф1 нет, а убытки огромны. Поэтому возникают довольно необычные и смелые идеи. Так, пилот «АльфаТаури» Даниил Квят недавно едва избежал намеренного заражения коронавирусом, которое предложил авторитетный менеджер и спортивный консультант «Рэд Булл» Хельмут Марко.

В интервью главному австрийскому телеканалу ORF он выступил со следующей идеей:

— У нас есть четыре гонщика в «Формуле-1», в «Ред Булле» и «АльфаТаури», еще есть 8−10 юниоров в подготовительной программе Мы могли бы организовать для них тренировочный лагерь на период, пока нет гонок. Это было бы идеальное место, где они могли бы заразиться коронавирусом и переболеть. Все наши пилоты — здоровые, молодые ребята. От этого они стали бы только сильнее. Но в «Рэд Булле» мою идею приняли не очень хорошо.

Идеи с намеренным заражением высказывались и до этого. Так, правительство Великобритании рассматривало вариант со «стадным иммунитетом», при котором все население должно было бы переболеть коронавирусом. Однако из-за общественного шума от планов пришлось отказаться и ввести карантин. Приведет ли он к меньшему числу жертв — пока непонятно. Идеи о наборе добровольцев, готовых заразиться, высказывались и в России.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Спортсмены, заразившиеся коронавирусом

Предложение 76-летнего австрийца также восприняли в штыки в соцсетях, если не сказать истерически. А на родине Макса Ферстаппена выступил врач Доу де Бор из Университета Маастрихта, назвавший задумку «игрой с человеческими жизнями». Теперь уже и доктору Марко приходится оправдываться — он уточнил, что слова из интервью обрезали и неправильно интерпретировали. Хотя его скепсис по отношению к болезни сохранился — мол, сам уже наверняка переболел, и никаких проблем не чувствует.

Квят пока тренируется, рассказывает о карьере в любительском боксе — по крайней мере, он хотел бы попробовать провести один бой — и призывает сохранять оптимизм.

Если кто-то хочет рискнуть репутацией и свободой — пожалуйста

«СЭ» спросил у специалистов имеет ли право на жизнь идея намеренной иммунизации. Экс-глава РУСАДА и специалист по биотехнологии Николай Дурманов присоединился к своему нидерландскому коллеге и рассказал о высоком риске смерти. Как минимум необходимо точно знать, что у гонщиков нет особенностей организма, делающих их более уязвимыми:

— Идея не новая. Еще в Древнем Китае так лечились от оспы, процесс назывался инокуляция. Всех людей заражали, 3 процента погибали, зато остальные получали иммунитет. Потом эта мода переползла в Европу и Россию, до изобретения Эдварда Дженнера вакцины в виде вируса коровьей оспы. Тот же самый эффект — трем процентам не везло. Это предложение имеет глубокие исторические корни.

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Допустим, заражаем мы человек сто из команды, да даже 10 гонщиков. У кого-то есть гипертония, диабет, снижен иммунитет. Все эти группы восприимчивы к коронавирусу. И вот, заразили мы с благими намерениями, и кто-то умер. Ждать визита людей в петличках? Довольствоваться словами, что спортсмены — крутые ребята? Зря. Спортсмены — такие же граждане, их иммунная система ничуть не лучше, и точно не у профессиональных спортсменов, которые живут в состоянии постоянного стресса, нагрузок, перелетов. Если кто-то готов рискнуть своей репутацией и свободой — в добрый путь! Тогда это правильная методика, — заключил Дурманов.

В то же время говорить о преимуществах системы «стадного иммунитета» пока неправомерно, говорит медик:

— В целом правильность той или иной модели мы увидим только со временем. Есть Швеция, где кафе работают и все ходят по улицам. Есть Китай, где миллионы людей сидели взаперти, а ветер гонял по улице мусор. Подождем, посмотрим, был ли так нужен карантин или, наоборот, шведы играли жизнями и доигрались.

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В идее столько же оснований, сколько и рисков

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Двукратная призерка Олимпиады во фристайле Елизавета Кожевникова работает со спортсменами в роли психолога. Она, наоборот, на месте Квята приняла бы предложение:

— Много историй о том, как люди взрослого, рабочего возраста, в том числе спортсмены, переживают инфекцию. Многие болеют, кто-то без симптоматики, кто-то с ней, но я не слышала о летальных исходах среди атлетов. Поэтому в идее намеренной иммунизации столько же оснований, сколько и рисков. Проблема сейчас для большинства спортсменов в том, как пережить этот период без спорта, потому что исчезли главные ориентиры, понимание — что делать.

Если посмотреть на общество масштабированно, с дистанции Луны, то очевидно, что у человечества нет понимания, с чем мы столкнулись. Способы реакции на пандемию у всех индивидов и стран разные. Раз такая неопределенность, почему нет? Если бы меня спросили как атлета, наемного сотрудника «Ред Булл» — я бы согласилась на эту интервенцию. Лично я бы хотела переболеть чем раньше, тем лучше и понять, что со мной происходит.

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Так или иначе — пока спортсмены, не готовы рисковать собой и заболевать по решению начальства. Квят продолжает домашние тренировки, Ферстаппен боится заразиться, как рассказал все тот же Марко. В 1968 году в разгар пандемии гонконгского гриппа, которая тогда бушевала в Восточной Азии и Северной Америке, FIA провела подряд Гран-при Канады, США и Мексики при переполненных трибунах, и организаторы не были за это поставлены к стенке. Что делать, за 50 лет общество сильно гуманизировалось.

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