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16:56 (мск), источник: Autosport.com.ru

Сочи Автодром — 10-й в рейтинге трасс Формулы-1, построенных в 21-м веке

Издание The-Race посчитало российскую трассу слишком однообразной.

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Британское издание The-Race составило рейтинг трасс Формулы-1, построенных в 21-м веке. Сочи Автодром, принимающий с 2014-го Гран При России, занял 12-е место.

«Инфраструктура вокруг создает необычный фон. Но складывается ощущение, что при проектировании трассу, скорее, старались вписать между объектами для зимней Олимпиады 2014 года, нежели сделать интересной. Большое количество 90-градусных поворотов делает трассу однообразной. Самым знаковым местом Сочи Автодрома, безусловно, является затяжной третий поворот. Трассу не назовешь классической, но и классическим гонкам она не способствует», — пишет The-Race.

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Первое место занял автодром в Остине, построенный в 2012-м.

«Потрясающее место и великолепная трасса, — объяснило издание свой выбор. — Перепады высот, секции с других трасс, как крутой подъем в первом повороте по примеру Остеррайхринга, связка Maggotts/Becketts/Chapel из Сильверстоуна, копия знаменитого восьмого поворота Стамбул-парка в конце круга. На этой трассе прошло немало интересных гонок за эти годы».

Рейтинг трасс, построенных в 21-м веке.

12 Дорожная версия Индианаполиса, США
11 Городская трасса в Валенсии, Испания
10 Сочи Автодром, Россия
9 Яс-Марина, Абу-Даби
8 Йонам, Корея
7 Марина-Бэй, Сингапур
6 Шанхай, Китай
5 Баку, Азербайджан
4 Сахир, Бахрейн
3 Буддх, Индия
2 Стамбул-парк, Турция
1 COTA, США.

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