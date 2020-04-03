Сочи Автодром — 10-й в рейтинге трасс Формулы-1, построенных в 21-м веке

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Британское издание The-Race составило рейтинг трасс Формулы-1, построенных в 21-м веке. Сочи Автодром, принимающий с 2014-го Гран При России, занял 12-е место.

«Инфраструктура вокруг создает необычный фон. Но складывается ощущение, что при проектировании трассу, скорее, старались вписать между объектами для зимней Олимпиады 2014 года, нежели сделать интересной. Большое количество 90-градусных поворотов делает трассу однообразной. Самым знаковым местом Сочи Автодрома, безусловно, является затяжной третий поворот. Трассу не назовешь классической, но и классическим гонкам она не способствует», — пишет The-Race.

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Первое место занял автодром в Остине, построенный в 2012-м.

«Потрясающее место и великолепная трасса, — объяснило издание свой выбор. — Перепады высот, секции с других трасс, как крутой подъем в первом повороте по примеру Остеррайхринга, связка Maggotts/Becketts/Chapel из Сильверстоуна, копия знаменитого восьмого поворота Стамбул-парка в конце круга. На этой трассе прошло немало интересных гонок за эти годы».

Рейтинг трасс, построенных в 21-м веке.