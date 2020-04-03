Сочи Автодром — 10-й в рейтинге трасс Формулы-1, построенных в 21-м веке
Издание
Издание
Британское издание
«Инфраструктура вокруг создает необычный фон. Но складывается ощущение, что при проектировании трассу, скорее, старались вписать между объектами для зимней Олимпиады 2014 года, нежели сделать интересной. Большое количество 90-градусных поворотов делает трассу однообразной. Самым знаковым местом Сочи Автодрома, безусловно, является затяжной третий поворот. Трассу не назовешь классической, но и классическим гонкам она не способствует», — пишет
Первое место занял автодром в Остине, построенный в 2012-м.
«Потрясающее место и великолепная трасса, — объяснило издание свой выбор. — Перепады высот, секции с других трасс, как крутой подъем в первом повороте по примеру Остеррайхринга, связка Maggotts/Becketts/Chapel из Сильверстоуна, копия знаменитого восьмого поворота
Рейтинг трасс, построенных в 21-м веке.
12 Дорожная версия Индианаполиса, США
11 Городская трасса в Валенсии, Испания
10 Сочи Автодром, Россия
9
8 Йонам, Корея
7
6 Шанхай, Китай
5 Баку, Азербайджан
4 Сахир, Бахрейн
3 Буддх, Индия
2
1 COTA, США.