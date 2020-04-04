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13:38 (мск), источник: Autosport.com.ru

Ferrari против снижения потолка расходов до 150 млн. долларов

Скудерия считает, что частным командам такой шаг ничего не даст — их бюджеты и так меньше.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

Частные команды Формулы-1 добиваются дальнейшего снижения потолка расходов, сообщает Auto Motor und Sport.

В прошлом году, обсуждая грядущие изменения в техническом и спортивном регламенте Формулы 1, команды договорились установить предел расходов в размере 175 млн. долларов начиная с сезона-2021.

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Однако из-за пандемии коронавируса обстоятельства радикально изменились, и, как стало известно изданию, маленькие команды выступили за понижение потолка до 100 млн. долларов. Более того, было внесено предложение поэтапно ликвидировать список исключений, в который сейчас включаются, например, расходы на логистику, зарплаты пилотов и ключевого персонала.

Учитывая финансовые потери, которые несут команды во время вынужденного простоя, данная мера кажется оправданной. Конечно, топ-коллективы вряд ли пойдут на столь радикальный шаг, но, по крайней мере, процесс переговоров вновь запущен: источники сообщают, что Red Bull и Mercedes дали принципиальное согласие на сокращение потолка до цифры в 150 миллионов, но Red Bull увязывает его ещё и с переносом вступления в силу нового техрегламента аж до 2023 года.

Однако в Ferrari считают, что эта мера ничего не даст частным командам, чьи бюджеты всё равно до неё не дотягивают. Маранелло предлагает другие меры экономии, которые не затрагивают потолок бюджета — в частности, включение зарплат гонщиков в 175-миллионный лимит и введение омологации машин на каждый отдельный этап, что должно сократить затраты на бесчисленные конфигурации антикрыльев.

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