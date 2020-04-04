Ferrari против снижения потолка расходов до 150 млн. долларов
Скудерия считает, что частным командам такой шаг ничего не даст — их бюджеты и так меньше.
Скудерия считает, что частным командам такой шаг ничего не даст — их бюджеты и так меньше.
Частные команды Формулы-1 добиваются дальнейшего снижения потолка расходов, сообщает Auto Motor und Sport.
В прошлом году, обсуждая грядущие изменения в техническом и спортивном регламенте Формулы 1, команды договорились установить предел расходов в размере 175 млн. долларов начиная с сезона-2021.
Однако
Учитывая финансовые потери, которые несут команды во время вынужденного простоя, данная мера кажется оправданной. Конечно,
Однако в Ferrari считают, что эта мера ничего не даст частным командам, чьи бюджеты всё равно до неё не дотягивают. Маранелло предлагает другие меры экономии, которые не затрагивают потолок бюджета — в частности, включение зарплат гонщиков в 175-миллионный лимит и введение омологации машин на каждый отдельный этап, что должно сократить затраты на бесчисленные конфигурации антикрыльев.