Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун считает, что сезон должен быть отменен
ТАСС, 5 апреля. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун считает, что сезон 2020 года должен быть отменен
ТАСС, 5 апреля. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун считает, что сезон 2020 года должен быть отменен
«Мы должны остановить чемпионат и начать его снова в следующем году, потому что я не вижу варианта, при котором возможно будет провести достаточное количество гонок для определения чемпиона. Кажется, для этого нужно восемь гонок, и я не вижу, каким образом их можно провести, это сложная ситуация», — заявил Экклстоун.
Экклстоун руководил «Формулой-1» с конца 1970-х до 2017 года, когда был отправлен в отставку новыми владельцами — американской компанией Liberty Media.
Изначально в календарь сезона-2020 входило 22 этапа. На данный момент
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов.