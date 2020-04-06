В «Макларене» допустили, что из-за пандемии снимутся от двух до четырех команд «Формулы-1»

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«Могу ли я допустить, что при отсутствии решительных шагов с чемпионата снимутся две команды? Да. На самом деле таких команд может быть и четыре, если не принять правильные меры», — сказал Браун.

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Он отметил, что экономическая ситуация после пандемии вряд ли будет располагать к тому, что спонсоры выстроятся в очередь, чтобы поддержать команды. «Поэтому я полагаю, что “Формула-1” сейчас находится в очень хрупком положении», — отметил Браун.