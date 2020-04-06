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08:42 (мск), источник: ТАСС

В «Макларене» допустили, что из-за пандемии снимутся от двух до четырех команд «Формулы-1»

ТАСС, 6 апреля. Исполнительный директор команды «Макларен» Зак Браун заявил, что «Формула-1» должна готовиться к изменениям, реформы будут необходимы, чтобы сохранить целостность чемпионата. Функционера цитирует Би-би-си.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:06 MSK, 06.04
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«Могу ли я допустить, что при отсутствии решительных шагов с чемпионата снимутся две команды? Да. На самом деле таких команд может быть и четыре, если не принять правильные меры», — сказал Браун.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил, что экономическая ситуация после пандемии вряд ли будет располагать к тому, что спонсоры выстроятся в очередь, чтобы поддержать команды. «Поэтому я полагаю, что “Формула-1” сейчас находится в очень хрупком положении», — отметил Браун.

Сезон-2020 «Формулы-1» не стартовал из-за ситуации с коронавирусом. На данный моменты отменены два этапа и перенесены еще шесть. Ранее руководство лиги отменило внесение изменений в технический регламент в 2021 году, они вступят в силу годом позднее.

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