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12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Исполнительный директор «Формулы-1» снизил свою зарплату на 20 процентов

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри принял решение сократить собственную заработную плату на 20 процентов, сообщает Daily Mail.

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Источник: Спорт-Экспресс

За прошедшую неделю руководство «Формулы-1» отправило в неоплачиваемый отпуск около 500 сотрудников. Кроме Кэри, чей размер зарплаты не раскрывается, на 20-процентное сокращение выплат пошли спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун и еще 15 человек, занимающие руководящие посты в организации. Данная мера будет действовать на протяжении двух месяцев.

Новый сезон «Формулы-1» приостановлен из-за коронавируса, в чемпионате пока не проведено ни одной гонки.

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