Даниил Квят назвал свой любимый город в России
Ответ российского гонщика о его любимом городе может вас удивить…
Ответ российского гонщика о его любимом городе может вас удивить…
Российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят рассказал, какой город России нравится ему больше остальных и почему.
«Мне очень нравится Нижний Новгород. Это небольшой, но аккуратный и уютный город», — сказал Квят в прямом эфире Sky Sports F1 в Instagram.
Впервые Квят побывал в Нижнем Новгороде в августе 2014-го в рамках демонстрационных заездов Red Bull.
Также российский гонщик поделился мнением об идее проведения Гран При России Формулы 1 в
«Это было бы очень интересно, — сказал Квят. — Этап в Сочи проходит на высшем уровне. Но