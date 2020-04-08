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15:59 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят назвал свой любимый город в России

Ответ российского гонщика о его любимом городе может вас удивить…

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Российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят рассказал, какой город России нравится ему больше остальных и почему.

«Мне очень нравится Нижний Новгород. Это небольшой, но аккуратный и уютный город», — сказал Квят в прямом эфире Sky Sports F1 в Instagram.

Впервые Квят побывал в Нижнем Новгороде в августе 2014-го в рамках демонстрационных заездов Red Bull.

Также российский гонщик поделился мнением об идее проведения Гран При России Формулы 1 в Санкт-Петербурге.

«Это было бы очень интересно, — сказал Квят. — Этап в Сочи проходит на высшем уровне. Но Санкт-Петербург ближе к Европе, центру автоспорта. На гонку приезжало бы больше болельщиков из Скандинавии. Было бы здорово».

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