Даниил Квят назвал свой любимый город в России

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Российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят рассказал, какой город России нравится ему больше остальных и почему.

«Мне очень нравится Нижний Новгород. Это небольшой, но аккуратный и уютный город», — сказал Квят в прямом эфире Sky Sports F1 в Instagram.

Впервые Квят побывал в Нижнем Новгороде в августе 2014-го в рамках демонстрационных заездов Red Bull.

Также российский гонщик поделился мнением об идее проведения Гран При России Формулы 1 в Санкт-Петербурге.