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12:47 (мск), источник: ТАСС

«Формула-1» намерена начать сезон без зрителей и провести до 19 этапов

ТАСС, 9 апреля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний, отложенных на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун телеканалу Sky Sports.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:14 MSK, 09.04
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фотографии

«Если нам удастся начать сезон в июле, мы сможем провести 19 гонок. Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику», — сказал Браун.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Франции, который запланирован на 26—28 июня. Браун отметил, что сезон может начаться без зрителей. «В настоящий момент мы обсуждаем логистику таких закрытых гонок, перспективы привлечения на них людей и обеспечения их безопасности», — отметил он.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Это, конечно, не блестящий вариант, но «это лучше, чем вообще без гонок», полагает Браун. «Необходимо помнить о тех миллионах любителей спорта, которые находятся сейчас дома, — продолжил спортивный директор. — Возможность привлечения людей к спорту, показ им этого зрелища стали бы подспорьем в нашей кризисной ситуации». Чтобы определить чемпиона «Формулы-1» необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне, по словам Брауна, этого можно добиться, даже если сезон начнется в октябре.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап должен пройти 25—27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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