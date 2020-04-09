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16:17 (мск), источник: Autosport.com.ru

Нико Росберг: Ф1 потеряет весь свой лоск, если две-три команды уйдут

Чемпион мира 2016 года предупредил о последствиях, с которыми Большим Призам придётся столкнуться после текущего кризиса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:49 MSK, 09.04
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что по окончании нынешнего кризиса Формула 1 может потерять свою привлекательность, если несколько команд прекратят существование.

Из-за пандемии коронавируса все гонки первой половины сезона 2020 года перенесены или отменены, а ряд команд (McLaren, Williams, Racing Point) уже ввели жёсткие меры экономии.

«Выживание маленьких команд должно стать приоритетом для Формулы 1. Их финансовое положение сейчас — огромная проблема, — заявил Росберг Deutsche Welle. — Если две или три команды распадутся, Ф1 потеряет весь свой лоск, и участников в чемпионате будет слишком мало, чтобы называть его “Большим цирком”».

Впрочем, они уже сделали многие правильные вещи, к примеру, заморозили разработку машин. Идут переговоры по ряду других вопросов. Безусловно, Формула 1 потеряет немало доходов, но эти меры помогут сэкономить.

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