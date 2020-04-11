История величайшей победы Айртона Сенны. На средненькой технике привёз круг почти всем

Источник: AP 2020

Первый круг Гран-при Европы 1993 года в исполнении Айртона Сенны считается самым сильным первым кругом в истории Формулы-1. На залитой дождём трассе бразилец играючи объезжал соперников на автомобилях, которые в обычных условиях не оставляли пилоту «Макларена» ни шанса. А потом Сенна теряет время на пит-стопе, лишается лидерства и должен отыгрываться…

В общем, это была одна из величайших побед в истории спорта.

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Магия Волшебника

Того Гран-при Европы вообще не должно было быть. «Донингтон» появился в календаре сезона-1993 лишь после того, как рухнули надежды на проведение Гран-при Азии в префектура Оита — это должна была быть вторая в году гонка на территории Японии. Собственно, от Оиты «Донингтону» достался и титульный спонсор — японская компания Sega.

В Формуле-1 уже второй год подряд доминировал «Уильямс» — построенный Эдрианом Ньюи автомобиль был на голову сильнее всех остальных машин, включая «Макларен» с не самым мощным мотором «Форд». В квалификации «Уильямсы» опередили ближайших соперников на полторы секунды — на поуле уже в третий раз подряд стоял Ален Прост, за ним — его напарник Деймон Хилл. С третьей позиции стартовал молодой немецкий гонщик Михаэль Шумахер на «Бенеттоне», а Сенна квалифицировался только четвёртым — в 1,649 секунды позади. И это ещё было неплохо, ведь двумя неделями ранее на «Интерлагосе» Айртон проиграл Просту 1,8 секунды.

С самого утра в день гонки шёл дождь — на трибунах собралось меньше зрителей, чем рассчитывали промоутеры. В таких условиях скорость машины играет меньшую роль, а на первый план выходит умение пилота чувствовать предел сцепления.

Сенна стартовал аккуратно и даже пропустил «Заубер» Карла Вендлингера. Но затем Айртон набрал темп — в первом повороте бразилец прошёл Шумахера, во втором — Вендлингера (по внешней траектории!). Ещё через два поворота Сенна оставил позади Хилла, а к десятому повороту пал и Прост — красно-белый «Макларен» поравнялся с «Уильямсом» ещё на прямой, уверенно «нырнул» внутрь шпильки и выехал из неё лидером гонки.

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Преимущество Сенны было огромным — в тот день он ехал словно в своей собственной лиге. Бразилец отличался удивительным чувством машины и умением балансировать на пределе её возможностей, и в дождь это давало наибольшее преимущество. Условия постоянно менялись, дождь то стихал, то заряжал заново, а потому пилоты постоянно «переобувались» с дождевых шин на «слики» и обратно. И на очередном пит-стопе на 35-м круге из-за заминки с правым задним колесом Сенна простоял 20 секунд — впервые со старта в гонке снова лидировал Прост. Его отрыв составлял семь секунд.

Трасса была почти сухой, а в таких условиях «Макларену» в том году было не под силу тягаться с «Уильямсом», тем не менее Сенна отыгрывал по несколько десятых с круга. А на 39-м круге дождь пошёл вновь — и Прост мгновенно свернул на пит-лейн за дождевыми шинами. Сенна же остался на «сликах» и… лишь наращивал отрыв!

Та гонка была показательным выступлением — Сенна уверенно опережал пелотон на любых шинах при любом состоянии трассы. В какой-то момент бразилец буквально всем «вёз» целый круг! Лишь пит-стоп Айртона в концовке дистанции позволил Хиллу вернуться в круг, но финишировавший вторым британец уступил более 80 секунд — в сухую погоду этого вполне достаточно, чтобы проехать круг по «Донингтону». Прост и Херберт, финишировавшие третьим и четвёртым, уступили Сенне круг, а все остальные — два круга или больше.

Айртон Сенна на плакате. | Источник: AP

Он знал

«Мы так часто меняли шины, что эта гонка наверное поставила рекорд по пит-стопам, — с некоторой усмешкой говорил Сенна на пресс-конференции после гонки. — Потребовалось огромное количество усилий, чтобы удержать машину на влажной трассе на “сликах”. Сцепление было очень слабым, ты не можешь почувствовать автомобиль и должен продумывать каждое движение, нельзя просто гнать».



«Да, меня позвали в боксы, но я просто не заехал, я не был готов», — добавил Айртон, когда у него спросили, кто решил оставаться на «сликах» на влажной трассе.

Остальные призёры рассуждали совершенно о другом. Так, Деймон Хилл назвал тот Гран-при Европы «худшей гонкой» в его жизни. «Ты не знаешь, что случится в следующий момент, — говорил он. — Вон там облако брызг от машины и вон там — тоже облако брызг. А где сухо — ты не знаешь». Прост и вовсе рассуждал о заглохшем на пит-стопе двигателе и проблемах с коробкой передач.

Даже если ты невероятно в себе уверен, ты не поедешь обгонять четверых на первом круге. Джеймс Робинсон Инженер Айртона Сенны

Отчасти причины успеха Сенны в тот день много лет спустя объяснил его инженер Джеймс Робинсон. «Даже если ты невероятно в себе уверен, ты не поедешь обгонять четверых на первом круге, — сказал он в одном из интервью. — В тот день пилоты осторожничали, ведь это была новая для всех трасса, шёл дождь. Но Сенна относился к происходящему иначе. Он уже гонялся здесь в младших сериях и знал, что в дождь сцепление здесь за пределами “сухой” гоночной траектории. Всё, что он знал, он собрал воедино. И это именно то, что делает Сенну таким особенным».

Спустя несколько дней у Айртона снова спросили, в чём был секрет его успеха в той гонке. «Бог велик силой и могуществом, и если он чего-то захотел, никто не сможет с ним спорить», — сказал тогда бразилец.

Победа на «Донингтоне» стала для Сенны 38-й в карьере. В конце мая он в шестой раз выиграет Гран-при Монако, осенью отпразднует триумфы в Японии и Австралии, а 1 мая 1994 года погибнет на Гран-при Сан-Марино в статусе трёхкратного чемпиона мира.

Печальная судьба лучшего Гран-при

По окончании сезона-1993 ежегодный приз промоутеру за лучшую организацию этапа достался Гран-при Европы, однако это был первый и последний раз когда «Донингтон-парк» принимал у себя Формулу-1. В 2008 году Берни Экклстоун неожиданно для всех заявил, что «Донингтон» под руководством Германа Тильке обновят, а с 2010-го эта трасса станет новой ареной Гран-при Великобритании Формулы-1. Планам помешал экономический кризис 2008—2009 годов — денег не стало.

Модернизация автодрома началась только сейчас, когда в августе 2017 года автодром выкупила MotorSport Vision, компания Джонатана Палмера. До недавнего времени здесь по-прежнему проходили этапы британской Формулы-3 и национального Супербайка, однако в будущем MSV надеется привлечь и более престижные первенства, но новые владельцы занялись инфраструктурой и в будущем автодром вновь сможет принимать престижные международные гонки. Пока же «Донингтон» остаётся на периферии истории.