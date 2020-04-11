История величайшей победы Айртона Сенны. На средненькой технике привёз круг почти всем
В тот день бразилец выдал один из лучших первых кругов в истории Формулы-1 и заставил фаворитов из «Уильямса» почувствовать беспомощность.
В тот день бразилец выдал один из лучших первых кругов в истории Формулы-1 и заставил фаворитов из «Уильямса» почувствовать беспомощность.
Первый круг
В общем, это была одна из величайших побед в истории спорта.
Того
В Формуле-1 уже второй год подряд доминировал «Уильямс» — построенный Эдрианом Ньюи автомобиль был на голову сильнее всех остальных машин, включая «Макларен» с не самым мощным мотором «Форд». В квалификации «Уильямсы» опередили ближайших соперников на полторы секунды — на поуле уже в третий раз подряд стоял Ален Прост, за ним — его напарник Деймон Хилл. С третьей позиции стартовал молодой немецкий гонщик Михаэль Шумахер на «Бенеттоне», а Сенна квалифицировался только четвёртым — в 1,649 секунды позади. И это ещё было неплохо, ведь двумя неделями ранее на «Интерлагосе» Айртон проиграл Просту 1,8 секунды.
Сенна стартовал аккуратно и даже пропустил «Заубер» Карла Вендлингера. Но затем Айртон набрал темп — в первом повороте бразилец прошёл Шумахера, во втором — Вендлингера (по внешней траектории!). Ещё через два поворота Сенна оставил позади Хилла, а к десятому повороту пал и Прост —
Преимущество Сенны было огромным — в тот день он ехал словно в своей собственной лиге. Бразилец отличался удивительным чувством машины и умением балансировать на пределе её возможностей, и в дождь это давало наибольшее преимущество. Условия постоянно менялись, дождь то стихал, то заряжал заново, а потому пилоты постоянно «переобувались» с дождевых шин на «слики» и обратно. И на очередном
Трасса была почти сухой, а в таких условиях «Макларену» в том году было не под силу тягаться с «Уильямсом», тем не менее Сенна отыгрывал по несколько десятых с круга. А на 39-м круге дождь пошёл вновь — и Прост мгновенно свернул на
Та гонка была показательным выступлением — Сенна уверенно опережал пелотон на любых шинах при любом состоянии трассы. В
«Мы так часто меняли шины, что эта гонка наверное поставила рекорд по
«Да, меня позвали в боксы, но я просто не заехал, я не был готов», — добавил Айртон, когда у него спросили, кто решил оставаться на «сликах» на влажной трассе.
Остальные призёры рассуждали совершенно о другом. Так, Деймон Хилл назвал тот
Даже если ты невероятно в себе уверен, ты не поедешь обгонять четверых на первом круге.
Отчасти причины успеха Сенны в тот день много лет спустя объяснил его инженер Джеймс Робинсон. «Даже если ты невероятно в себе уверен, ты не поедешь обгонять четверых на первом круге, — сказал он в одном из интервью. — В тот день пилоты осторожничали, ведь это была новая для всех трасса, шёл дождь. Но Сенна относился к происходящему иначе. Он уже гонялся здесь в младших сериях и знал, что в дождь сцепление здесь за пределами “сухой” гоночной траектории. Всё, что он знал, он собрал воедино. И это именно то, что делает Сенну таким особенным».
Спустя несколько дней у Айртона снова спросили, в чём был секрет его успеха в той гонке. «Бог велик силой и могуществом, и если он
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Дмитрий Захарченко