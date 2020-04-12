На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс
Легендарный британский гонщик тихо ушёл из жизни в своём доме в Лондоне.
Легендарный британский гонщик тихо ушёл из жизни в своём доме в Лондоне.
Ранним утром 12 апреля ушёл из жизни сэр Стирлинг Мосс, одна из легендарных фигур в истории британского автоспорта.
В последние годы
«Он умер так, как жил — великолепно, — рассказала мисс Мосс Daily Mail. — Он просто устало опустил голову и закрыл свои красивые глаза, и на этом всё».
Сэра Стирлинга Мосса часто называют величайшим гонщиком в истории, который так и не стал чемпионом мира. В 1990 году он был включён в Мировой зал славы автоспорта. За свою карьеру с 1951 по 1961 год он четырежды становился