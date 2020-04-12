Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Минск
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Смолевичи
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
Ислочь
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
14Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
14:31 (мск), источник: Autosport.com.ru

На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс

Легендарный британский гонщик тихо ушёл из жизни в своём доме в Лондоне.

Наверх
Источник: AP 2020

Ранним утром 12 апреля ушёл из жизни сэр Стирлинг Мосс, одна из легендарных фигур в истории британского автоспорта.

Читайте также
История величайшей победы Айртона Сенны. На средненькой технике привёз круг почти всем

В последние годы экс-пилот Формулы 1 часто болел и проводил дни в своём доме в компании жены, в лондонском районе Мейфэйр.

«Он умер так, как жил — великолепно, — рассказала мисс Мосс Daily Mail. — Он просто устало опустил голову и закрыл свои красивые глаза, и на этом всё».

Сэра Стирлинга Мосса часто называют величайшим гонщиком в истории, который так и не стал чемпионом мира. В 1990 году он был включён в Мировой зал славы автоспорта. За свою карьеру с 1951 по 1961 год он четырежды становился вице-чемпионом мира и одержал 16 побед в 67 Гран При. Помимо Формулы 1 активно выступал в гонках на выносливость, выигрывал Mille Miglia и «24 часа Ле-Мана» в своём классе.

Читайте также
 На 91-м году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс
«Росгонки» и Formula Zero провели виртуальный Гран При России
«Тоттенхэм» рассматривает продажу Кейна за 200 миллионов фунтов
Экс-игрок ЦСКА рассказал, как русские борются с коронавирусом
Тактаров: Полет на Марс более реален, чем бой Хабиба и Фергюсона
Ташуев: Не нравится, что огульно ругают чемпионат Белоруссии
Самая сексуальная спортсменка Казахстана показала новое фото
Известна приоритетная цель Моуринью в «Тоттенхэме»
Игрок «Реала» готов перейти в «Эвертон» из-за Анчелотти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь