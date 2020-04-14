СМИ: Этап «Формулы-1» Гран-при Франции будет перенесен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1»
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1»
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в телевизионном обращении заявил, что крупные мероприятия и фестивали не будут проводиться в стране до середины июля.
В случае отмены,
Новый сезон «Формулы-1» приостановлен, в чемпионате пока не проведено ни одной гонки. Ранее исполнительный директор «Королевских автогонок» Чейз Кэри заявил, что календарь сезона-2020