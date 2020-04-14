СМИ: Этап «Формулы-1» Гран-при Франции будет перенесен

Источник: Спорт РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в телевизионном обращении заявил, что крупные мероприятия и фестивали не будут проводиться в стране до середины июля. Гран-при Франции должен пройти 25—28 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

В случае отмены, Гран-при Франции станет десятым этапом в этом году, который был отменен или перенесен из-за ситуации с коронавирусом.