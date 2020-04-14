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09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Этап «Формулы-1» Гран-при Франции будет перенесен

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Франции будет перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Би-би-си.

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Источник: Спорт РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в телевизионном обращении заявил, что крупные мероприятия и фестивали не будут проводиться в стране до середины июля. Гран-при Франции должен пройти 25—28 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

В случае отмены, Гран-при Франции станет десятым этапом в этом году, который был отменен или перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

Новый сезон «Формулы-1» приостановлен, в чемпионате пока не проведено ни одной гонки. Ранее исполнительный директор «Королевских автогонок» Чейз Кэри заявил, что календарь сезона-2020 из-за ситуации с коронавирусом будет сокращен до 15−18 этапов.

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