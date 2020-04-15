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00:32 (мск), источник: Autosport.com.ru

Аппараты ИВЛ от Red Bull и Renault не подошли для лечения больных коронавирусом

Команды переключатся на разработку других моделей аппарата искусственной вентиляции легких.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:31 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"

Правительство Великобритании отменило заказ на тысячи аппаратов ИВЛ, разработанных двумя командами Формулы-1 в рамках ассоциации «Проект пит-лейн».

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации издания The Guardian, специалисты усомнились в эффективности аппаратов производства Red Bull Racing и Renault.

Обе команды работали над портативным устройством BlueSky. И на стадии клинических испытаний выяснилось, что эта модель аппарата искусственной вентиляции легких не подходит для лечения больных коронавирусом. Проблема заключается в нехватке режимов работы, поэтому аппарат не прошел сертификацию.

Red Bull Racing и Renault переключатся на два других проекта, над которыми работают пять остальных команд из ассоциации.

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