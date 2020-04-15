Аппараты ИВЛ от Red Bull и Renault не подошли для лечения больных коронавирусом
Команды переключатся на разработку других моделей аппарата искусственной вентиляции легких.
Команды переключатся на разработку других моделей аппарата искусственной вентиляции легких.
Правительство Великобритании отменило заказ на тысячи аппаратов ИВЛ, разработанных двумя командами Формулы-1 в рамках ассоциации «Проект пит-лейн».
По информации издания The Guardian, специалисты усомнились в эффективности аппаратов производства Red Bull Racing и Renault.
Обе команды работали над портативным устройством BlueSky. И на стадии клинических испытаний выяснилось, что эта модель аппарата искусственной вентиляции легких не подходит для лечения больных коронавирусом. Проблема заключается в нехватке режимов работы, поэтому аппарат не прошел сертификацию.
Red Bull Racing и Renault переключатся на два других проекта, над которыми работают пять остальных команд из ассоциации.