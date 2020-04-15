Аппараты ИВЛ от Red Bull и Renault не подошли для лечения больных коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

Правительство Великобритании отменило заказ на тысячи аппаратов ИВЛ, разработанных двумя командами Формулы-1 в рамках ассоциации «Проект пит-лейн».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3d5ac446a5ae1f7b274c" data-vnd="3d5ac446a5ae1f7b274c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3d5ac446a5ae1f7b274c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации издания The Guardian, специалисты усомнились в эффективности аппаратов производства Red Bull Racing и Renault.

Обе команды работали над портативным устройством BlueSky. И на стадии клинических испытаний выяснилось, что эта модель аппарата искусственной вентиляции легких не подходит для лечения больных коронавирусом. Проблема заключается в нехватке режимов работы, поэтому аппарат не прошел сертификацию.