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17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руководство «Формулы-1» заявило, что начнет сезон летом и существенно изменит календарь сезона

Руководство «Формулы-1» выступило с заявлением по поводу проведения сезона-2020.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Как уже сообщалось ранее, мы намерены начать сезон-2020 этим летом, — говорится в заявлении на официальном сайте «Формулы-1». — В нынешнее время нельзя быть уверенным в том, когда ситуация в мире улучшится, но когда она улучшится, мы будем готовы вновь проводить гонки. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить нашим фанатам полноценный сезон в 2020 году. В настоящее время «Формула-1» работает с организаторами этапов над составлением нового календаря сезона-2020. Последовательность этапов и сроки их проведения могут существенно отличаться от первоначального расписания. Как только появится ясность, мы опубликуем актуальный календарь сезона. Мы будем использовать летние месяцы, на которые был запланирован перерыв в сезоне, как период для проведения этапов. Дата окончания сезона, изначально намеченная на 29 ноября, будет сдвинута на более поздний срок. Также, мы работаем над тем, чтобы вернуть средства людям, которые купили билеты на этапы, которые были отменены или отложены.

Сезон-2020 в «Формуле-1» еще не начался из-за пандемии коронавируса.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

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