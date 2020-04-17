Формула-1 готова начать сезон с этапа в Австрии и трёх гонок в Великобритании

Источник: AP 2020

Представители FIA и FOM, а также руководители команд провели в четверг видеоконференцию, на которой обсудили ближайшие шаги чемпионата в сезоне-2020.

Как стало известно RaceFans, наиболее подходящим для старта первенства в этом году является Гран При Австрии. На днях новые ограничительные меры правительств Франции и Бельгии поставили под сомнение проведение этапов в Ле-Кастелле и Спа соответственно, тогда как в Австрии, напротив, со спадом активности вируса введены некоторые послабления.

Если гонка на Ред Булл Ринге действительно состоится, болельщиков на трибуны, скорее всего, не пустят. Возможен также перенос этапа на более раннюю дату в июне, однако в этом случае командам придётся убедить в необходимости такого шага саму Red Bull.

После австрийского этапа в обновлённом календаре могут оказаться вплоть до трёх гонок на трассе Сильверстоун, которые пройдут как минимум на двух разных конфигурациях трассы. Но в обратном направлении гонщики не поедут точно: команды не поддержали такое предложение из-за необходимости дорабатывать зоны безопасности на трассе.

Кроме того, на совещании был поставлен вопрос о дальнейшем снижении расходов. Предложение о двухступенчатом потолке расходов команды отвергли, зато представили план его постепенного понижения. Согласно этому плану, бюджетные ограничения в 2021 году составят $145 млн, а в 2022 — уже $130 млн.