Тото Вольф купил 5% акций Aston Martin

В Mercedes эту информацию подтвердили и заверили, что сделка не отразится на должности Вольфа и его 30%-ной доле акций команды.

Ранее циркулировали слухи о том, что Вольф не станет подписывать новый контракт с Mercedes и со следующего года займет должность исполнительного директора Aston Martin. Одной из причин подобного варианта событий называли его хорошие отношения с новым совладельцем компании Лоуренсом Строллом. Теперь, скорее всего, разговоры на эту тему возобновятся с новой силой…