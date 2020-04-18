Тото Вольф купил 5% акций Aston Martin
Mercedes назвали сделку «частной инвестицией».
Mercedes назвали сделку «частной инвестицией».
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф приобрел акции Aston Martin за 37 миллионов фунтов стерлингов, сообщает BBC Sport. Речь идет о примерно 5% акций британского производителя люксовых автомобилей.
В Mercedes эту информацию подтвердили и заверили, что сделка не отразится на должности Вольфа и его 30%-ной доле акций команды.
«Это частная инвестиция», — сообщил представитель «Серебряных стрел».
Ранее циркулировали слухи о том, что Вольф не станет подписывать новый контракт с Mercedes и со следующего года займет должность исполнительного директора Aston Martin. Одной из причин подобного варианта событий называли его хорошие отношения с новым совладельцем компании Лоуренсом Строллом. Теперь, скорее всего, разговоры на эту тему возобновятся с новой силой…