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16:38 (мск), источник: Autosport.com.ru

Тото Вольф купил 5% акций Aston Martin

Mercedes назвали сделку «частной инвестицией».

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Источник: AP 2020

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф приобрел акции Aston Martin за 37 миллионов фунтов стерлингов, сообщает BBC Sport. Речь идет о примерно 5% акций британского производителя люксовых автомобилей.

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В Mercedes эту информацию подтвердили и заверили, что сделка не отразится на должности Вольфа и его 30%-ной доле акций команды.

«Это частная инвестиция», — сообщил представитель «Серебряных стрел».

Ранее циркулировали слухи о том, что Вольф не станет подписывать новый контракт с Mercedes и со следующего года займет должность исполнительного директора Aston Martin. Одной из причин подобного варианта событий называли его хорошие отношения с новым совладельцем компании Лоуренсом Строллом. Теперь, скорее всего, разговоры на эту тему возобновятся с новой силой…

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