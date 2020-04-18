СМИ: Власти Австрии согласились на проведение Гран-при «Формулы-1» 3—5 июля
ТАСС, 18 апреля. Власти Австрии подтвердили возможность проведения этапа
ТАСС, 18 апреля. Власти Австрии подтвердили возможность проведения этапа
Этап должен пройти
Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый — в Австралии. Но
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов. В Австрии зафиксировано более 14 тыс. члучаев заражения, более 400 человек скончались.