СМИ: Власти Австрии согласились на проведение Гран-при «Формулы-1» 3—5 июля

Источник: Reuters

Этап должен пройти 3—5 июля при пустых трибунах на автодроме «Ред Булл Ринг». Гран-при Франции запланирован на 26—28 июня , но, по информации газеты L'Equipe, будет перенесен. Ранее во Франции был продлен запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.

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Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый — в Австралии. Но из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде были перенесены на неопределенный срок. Гран-при Монако был окончательно отменен. Российский этап должен пройти в период с 25 по 27 сентября.