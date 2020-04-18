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16:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Власти Австрии согласились на проведение Гран-при «Формулы-1» 3—5 июля

ТАСС, 18 апреля. Власти Австрии подтвердили возможность проведения этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в случае переноса гонки во Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro.

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Источник: Reuters

Этап должен пройти 3—5 июля при пустых трибунах на автодроме «Ред Булл Ринг». Гран-при Франции запланирован на 26—28 июня, но, по информации газеты L'Equipe, будет перенесен. Ранее во Франции был продлен запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.

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Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый — в Австралии. Но из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде были перенесены на неопределенный срок. Гран-при Монако был окончательно отменен. Российский этап должен пройти в период с 25 по 27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились около 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов. В Австрии зафиксировано более 14 тыс. члучаев заражения, более 400 человек скончались.

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