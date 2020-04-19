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15:09 (мск), источник: Autosport.com.ru

Гран При строгого режима. В каких условиях пройдет этап Ф-1 в Австрии?

Хельмут Марко озвучил меры, которые будут приняты по ходу гоночного уик-энда в начале июля.

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Источник: AP 2020

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что австрийская компания ведет переговоры с Liberty Media об условиях проведения Гран При Австрии. Ожидается, что именно этап в Шпильберге откроет сезон Формулы-1 в начале июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Всё идёт к тому, что мы проведем две гонки. Мы готовы к такому сценарию, — цитирует Марко F1-Insider. — Liberty Media настаивает, чтобы в паддоке было минимум народу. Поэтому из СМИ будут присутствовать только телевизионщики. При этом все в паддоке и на автодроме будут обязаны соблюдать социальное дистанцирование и носить защитные маски».

Учитывая запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 31 августа, Гран При Австрии точно пройдет без зрителей.

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