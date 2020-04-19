Гран При строгого режима. В каких условиях пройдет этап Ф-1 в Австрии?
Хельмут Марко озвучил меры, которые будут приняты по ходу гоночного
Хельмут Марко озвучил меры, которые будут приняты по ходу гоночного
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что австрийская компания ведет переговоры с Liberty Media об условиях проведения Гран При Австрии. Ожидается, что именно этап в Шпильберге откроет сезон Формулы-1 в начале июля.
«Всё идёт к тому, что мы проведем две гонки. Мы готовы к такому сценарию, — цитирует Марко F1-Insider. — Liberty Media настаивает, чтобы в паддоке было минимум народу. Поэтому из СМИ будут присутствовать только телевизионщики. При этом все в паддоке и на автодроме будут обязаны соблюдать социальное дистанцирование и носить защитные маски».
Учитывая запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 31 августа, Гран При Австрии точно пройдет без зрителей.