Договорятся ли Ferrari и Феттель? Как пандемия повлияет на составы команд
Пауза в автоспорте сорвала множество планов. Не пора ли строить новые?
Пауза в автоспорте сорвала множество планов. Не пора ли строить новые?
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что Себастьян Феттель не принял предложение Ferrari о продлении контракта на один год с сокращением зарплаты — немец хочет минимум двухгодичное соглашение. При этом, ранее Sky Italia передавала, что торговаться с немцем Скудерия не будет: «Он либо принимает предложение, либо уходит», — сообщал тогда телеканал.
Что же происходит в Маранелло и как затянувшийся на фоне пандемии COVID-19 перерыв в Формуле 1 скажется на составах команд?
В последние годы Феттель совершил немало ошибок, но к чести немца стоит отметить: он каждый раз верил, что сможет отыграться в следующий раз и делал для этого всё возможное. Но в 2020 году неожиданно получилось так, что следующий раз будет непонятно когда. Предполагалось, что после зимнего перерыва Себастьян с новыми силами вступит в борьбу, выступит не хуже Леклера и к середине сезона продлит контракт с Ferrari, поскольку перед вступлением в силу нового регламента риск не нужен ни одной из сторон.
Но все гонки вплоть до лета отменены или отложены на неопределённый срок — проявить себя и реабилитироваться за прошлогоднее поражение от Леклера у Феттеля возможности нет. А без этого немец не может вести переговоры с командой с позиции силы. Зато Ferrari может: в пелотоне немало пилотов, которые готовы прямо сейчас заменить Себа в кокпите и гарантированно не будут создавать проблем с Леклером — у монегаска, напомним, есть контракт до 2024 года.
Вместе с гонками отложен и переход на новые шасси — в 2021-м команды будут использовать те автомобили, которые тестировались в феврале в Барселоне, а новые машины с
Ferrari имеет смысл сохранить Феттеля у себя, однако для этого немец должен доказать, что будет командным игроком и принесёт Скудерии пользу. А без гонок это возможно лишь в том случае, если немец примет условия Ferrari.
Продление контракта с Леклером даёт ясное представление о том, кого Ferrari считает в данный момент более приоритетным для себя пилотом. Для Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, это неприятно само по себе. В некотором смысле Себ оказался в той же ситуации, что и Риккардо в Red Bull, когда в
Одним из возможных вариантов развития событий инсайдеры называют обмен между Ferrari и McLaren: Феттель уходит в Уокинг, где станет напарником Ландо Норриса, а на его место в Маранелло перебирается Карлос Сайнс. Для Ferrari этот вариант выглядит логично, поскольку испанец поначалу не будет претендовать на роль лидера, что поможет стабилизировать обстановку в команде. Феттель же получит новый шанс с очень перспективной командой, и, возможно, сможет сделать то, чего не удалось Алонсо — принести McLaren первую победу после долгого перерыва.
Другим кандидатом на место Феттеля в Ferrari называют Даниэля Риккардо. Но приглашение австралийца рискованнее, поскольку после ситуации в Red Bull он постарается с самого начала завоевать равные с Леклером права. Не исключено, что с заменой Феттеля на Риккардо для самой Ferrari принципиально ничего не поменяется.
В теории уход Феттеля открывает двери для возвращения Фернандо Алонсо. Испанец сохраняет форму, участвует в сложных и требовательных гонках, а в самой команде не осталось почти никого, с кем он работал ранее. Хороший шанс начать всё с чистого листа? В принципе, да, но приход Алонсо — это гарантированное повторение сезона-2007 и конфликта с Хэмилтоном. Так что главное (и по сути единственное) препятствие возвращения Фернандо — его характер.
Для других
Это же касается и Red Bull, у которой на контракте сразу четыре пилота. У Алекса Албона появилось дополнительное время, чтобы получше изучить машину и спокойнее подготовиться к старту сезона (когда бы он ни был), и ему нужно наломать очень много дров, чтобы умудриться потерять место в команде.
Однако на деле позиции россиянина в команде прочны — перед переходом на новые шасси Франц Тост постарается извлечь максимум из опытной пары пилотов и кооперации с Red Bull. Квяту достаточно выступать на своём собственном уровне и не допускать ошибок, чтобы сохранить место в команде или получить предложение от другой.
На фоне разразившегося коронакризиса наиболее уязвимыми выглядят Haas и Williams. Позиции первых в принципе шатки — Джин Хаас, владелец команды, и раньше не скрывал, что в случае неудовлетворительных результатов попросту закроет проект. Гюнтер Штайнер, его ставленник во главе команды, недавно заявил, что не ожидает подобного развития событий. Но по экономике США нанесён серьёзный удар (именно там ведёт бизнес Haas Automation, головное предприятие Хааса), и бизнесмен в любой момент может пересмотреть приоритеты.
Для Williams же этот период может стать окончательным крахом. О финансовых проблемах команды говорили ещё в прошлом году, но в условиях карантина Гроув переживает настоящую катастрофу. В данный момент команда заложена под кредит от семьи Латифи, которая в будущем может стать владельцем обломков некогда чемпионской команды. В общем, вопрос состава пилотов для Haas и Williams пока далеко не столь актуален…
Дмитрий Захарченко