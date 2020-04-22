Договорятся ли Ferrari и Феттель? Как пандемия повлияет на составы команд

Источник: РИА "Новости"

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что Себастьян Феттель не принял предложение Ferrari о продлении контракта на один год с сокращением зарплаты — немец хочет минимум двухгодичное соглашение. При этом, ранее Sky Italia передавала, что торговаться с немцем Скудерия не будет: «Он либо принимает предложение, либо уходит», — сообщал тогда телеканал.

Что же происходит в Маранелло и как затянувшийся на фоне пандемии COVID-19 перерыв в Формуле 1 скажется на составах команд?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--48021e736e907a254426" data-vnd="48021e736e907a254426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=48021e736e907a254426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Время не в пользу Себа

В последние годы Феттель совершил немало ошибок, но к чести немца стоит отметить: он каждый раз верил, что сможет отыграться в следующий раз и делал для этого всё возможное. Но в 2020 году неожиданно получилось так, что следующий раз будет непонятно когда. Предполагалось, что после зимнего перерыва Себастьян с новыми силами вступит в борьбу, выступит не хуже Леклера и к середине сезона продлит контракт с Ferrari, поскольку перед вступлением в силу нового регламента риск не нужен ни одной из сторон.

Но все гонки вплоть до лета отменены или отложены на неопределённый срок — проявить себя и реабилитироваться за прошлогоднее поражение от Леклера у Феттеля возможности нет. А без этого немец не может вести переговоры с командой с позиции силы. Зато Ferrari может: в пелотоне немало пилотов, которые готовы прямо сейчас заменить Себа в кокпите и гарантированно не будут создавать проблем с Леклером — у монегаска, напомним, есть контракт до 2024 года.

Вместе с гонками отложен и переход на новые шасси — в 2021-м команды будут использовать те автомобили, которые тестировались в феврале в Барселоне, а новые машины с граунд-эффектом появятся в Формуле 1 не раньше сезона-2022. В такой ситуации Ferrari может безболезненно заменить Феттеля другим пилотом в следующем году, и он успеет адаптироваться к команде к появлению новых шасси.

В то же время далеко не факт, что кто-то другой на месте Феттеля будет так же быстр. Да, Себастьян порой совершает ошибки, тем не менее в целом его темп вынуждает Леклера постоянно работать над собой — и наоборот. Если напарником Шарля будет кто-то другой, то прессинг на монегаска неизбежно ослабнет — ведь он будет однозначным лидером команды.

Ferrari имеет смысл сохранить Феттеля у себя, однако для этого немец должен доказать, что будет командным игроком и принесёт Скудерии пользу. А без гонок это возможно лишь в том случае, если немец примет условия Ferrari.

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Если Феттель всё же уйдёт

Продление контракта с Леклером даёт ясное представление о том, кого Ferrari считает в данный момент более приоритетным для себя пилотом. Для Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, это неприятно само по себе. В некотором смысле Себ оказался в той же ситуации, что и Риккардо в Red Bull, когда в Милтон-Кинсе в первую очередь сфокусировались на Максе Ферстаппене. Если Себ действительно подумывает об уходе из Ferrari, то лучшего времени, чем сейчас, не придумать.

Одним из возможных вариантов развития событий инсайдеры называют обмен между Ferrari и McLaren: Феттель уходит в Уокинг, где станет напарником Ландо Норриса, а на его место в Маранелло перебирается Карлос Сайнс. Для Ferrari этот вариант выглядит логично, поскольку испанец поначалу не будет претендовать на роль лидера, что поможет стабилизировать обстановку в команде. Феттель же получит новый шанс с очень перспективной командой, и, возможно, сможет сделать то, чего не удалось Алонсо — принести McLaren первую победу после долгого перерыва.

Другим кандидатом на место Феттеля в Ferrari называют Даниэля Риккардо. Но приглашение австралийца рискованнее, поскольку после ситуации в Red Bull он постарается с самого начала завоевать равные с Леклером права. Не исключено, что с заменой Феттеля на Риккардо для самой Ferrari принципиально ничего не поменяется.

Итальянские СМИ отмечают, что Ferrari среди других замен Феттеля рассматривает Антонио Джовинацци, но эта версия выглядит совсем уж экзотично: итальянец ничем не проявил себя в Alfa Romeo и едва ли станет подспорьем в борьбе за Кубок конструкторов.

В теории уход Феттеля открывает двери для возвращения Фернандо Алонсо. Испанец сохраняет форму, участвует в сложных и требовательных гонках, а в самой команде не осталось почти никого, с кем он работал ранее. Хороший шанс начать всё с чистого листа? В принципе, да, но приход Алонсо — это гарантированное повторение сезона-2007 и конфликта с Хэмилтоном. Так что главное (и по сути единственное) препятствие возвращения Фернандо — его характер.

В Mercedes и Red Bull всё стабильно

Для других топ-команд пауза в чемпионате серьёзных перемен не несёт. Известная своим консервативным подходом к подбору пилотов Mercedes едва ли решится менять состав: Хэмилтон намерен продлить контракт, а в условиях грядущего перехода на новый регламент упускать опытного и хорошо сработавшегося с командой Боттаса не имеет большого смысла. Тем более что потенциальные сменщики Валттери — Эстебан Окон и Джордж Расселл — на переход в топ-команду ещё не наездили.

Это же касается и Red Bull, у которой на контракте сразу четыре пилота. У Алекса Албона появилось дополнительное время, чтобы получше изучить машину и спокойнее подготовиться к старту сезона (когда бы он ни был), и ему нужно наломать очень много дров, чтобы умудриться потерять место в команде.

Наименее стабильное положение из всей четвёрки Red Bull у Даниила Квята — его контракт с AlphaTauri истекает в конце сезона-2020.

Однако на деле позиции россиянина в команде прочны — перед переходом на новые шасси Франц Тост постарается извлечь максимум из опытной пары пилотов и кооперации с Red Bull. Квяту достаточно выступать на своём собственном уровне и не допускать ошибок, чтобы сохранить место в команде или получить предложение от другой.

Что будет с Haas и Williams?

На фоне разразившегося коронакризиса наиболее уязвимыми выглядят Haas и Williams. Позиции первых в принципе шатки — Джин Хаас, владелец команды, и раньше не скрывал, что в случае неудовлетворительных результатов попросту закроет проект. Гюнтер Штайнер, его ставленник во главе команды, недавно заявил, что не ожидает подобного развития событий. Но по экономике США нанесён серьёзный удар (именно там ведёт бизнес Haas Automation, головное предприятие Хааса), и бизнесмен в любой момент может пересмотреть приоритеты.

Для Williams же этот период может стать окончательным крахом. О финансовых проблемах команды говорили ещё в прошлом году, но в условиях карантина Гроув переживает настоящую катастрофу. В данный момент команда заложена под кредит от семьи Латифи, которая в будущем может стать владельцем обломков некогда чемпионской команды. В общем, вопрос состава пилотов для Haas и Williams пока далеко не столь актуален…