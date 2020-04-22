Бывший босс команды Ferrari стал водителем скорой помощи в Италии
Бывший руководитель команды «Формулы-1» Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии. Об этом сообщает Euro Weekly News со ссылкой на журналиста Лео Туррини.
Бывший руководитель команды «Формулы-1» Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии. Об этом сообщает Euro Weekly News со ссылкой на журналиста Лео Туррини.
По информации источника, Арривабене, возглавлявший Ferrari с 2014 по 2019 год, никому не говорил о своей инициативе.
Тем не менее бывший босс гоночной команды работает в скорой помощи почти с самого начала пандемии коронавируса.
Уточняется, что Арривабене присоединился к директору компании Pirelli Марио Изоле, который стал
Ранее сообщалось, что в команде Red Bull, выступающей в «Формуле-1», собирались организовать тренировочный лагерь для всех пилотов программы, время пребывания в котором стало бы идеальным моментом для заражения гонщиков коронавирусом. В концерн Red Bull входят несколько команд, в том числе Alpha Tauri, за которую выступает россиянин Даниил Квят.
Старт «Формулы-1» отложили