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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Феррари» может покинуть «Формулу-1»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. «Феррари» может покинуть «Формулу-1», если будут приняты ограничения для бюджетов команд в 130 миллионов долларов, сообщает Guardian.

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Источник: РИА "Новости"

Команды вместе с Международной федерацией автоспорта (FIA) и руководством «Формулы-1» обсуждает ограничение в расходах на 2021 год в 145 млн долларов и переход на планку в 130 млн в 2022 году. В 2019 году команды договорились об ограничении в 175 млн на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса стороны вновь ведут переговоры о новых ограничениях.

«Уровень в 145 млн уже требовательный запрос по сравнению с тем, что было принято в июне 2019 года. Этого нельзя достичь без дальнейших значительных жертв, особенно с точки зрения человеческих ресурсов. Если планка будет еще ниже, мы не хотели бы оказаться в позиции, когда нам пришлось бы искать уже другие варианты для работы нашей гоночной ДНК», — цитирует Guardian руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.

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