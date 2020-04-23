«Феррари» может покинуть «Формулу-1»

Команды вместе с Международной федерацией автоспорта (FIA) и руководством «Формулы-1» обсуждает ограничение в расходах на 2021 год в 145 млн долларов и переход на планку в 130 млн в 2022 году. В 2019 году команды договорились об ограничении в 175 млн на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса стороны вновь ведут переговоры о новых ограничениях.

«Уровень в 145 млн уже требовательный запрос по сравнению с тем, что было принято в июне 2019 года. Этого нельзя достичь без дальнейших значительных жертв, особенно с точки зрения человеческих ресурсов. Если планка будет еще ниже, мы не хотели бы оказаться в позиции, когда нам пришлось бы искать уже другие варианты для работы нашей гоночной ДНК», — цитирует Guardian руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.