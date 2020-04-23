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15:33 (мск), источник: Autosport.com.ru

Видео: Даниил Квят дал рок-концерт в прямом эфире

Российский гонщик сыграл на гитаре песни Оззи Озборна, Deep Purple и Metallica.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят продемонстрировал свое умение играть на электронной гитаре. В эфире водкаста Sky Sports F1 пилот AlphaTauri сыграл знаменитые рок-песни, впечатлив ведущих Натали Пинкэм, Саймона Лазенби и напарника по команде Пьера Гасли.

Начал свой небольшой концерт Квят с исполнения Smoke On The Water группы Deep Purple. Затем по «заявкам зрителей» он исполнил песни Metallica. Правда, сыграть Green Day у него не получилось. «Не хватает практики», — сказал Даниил.

Завершил свой концерт Квят песней Crazy Train Оззи Озборна.

Посмотреть фрагмент водкаста Sky Sports F1 с игрой Квята на гитаре можно с 8 минуты и 35 секунды.

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